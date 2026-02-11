Final Four 2026: Αδιανόητες οι τιμές μεταπώλησης εισιτήριων - Φτάνουν ακόμα και τις 35.000 ευρώ

Η επιστροφή του Final Four της EuroLeague στην Αθήνα έχει προκαλέσει φρενίτιδα στο φίλαθλο κοινό. Η διοργανώτρια αρχή ανακοίνωσε sold out για την πρώτη φάση διάθεσης των εισιτηρίων της διοργάνωσης του 2026 μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Τα νούμερα είναι εντυπωσιακά: περισσότεροι από 400.000 φίλαθλοι επιχείρησαν να συνδεθούν ταυτόχρονα στην πλατφόρμα πώλησης, καταγράφοντας αύξηση 700% σε σχέση με πέρυσι, όταν η μέγιστη επισκεψιμότητα είχε φτάσει τις 50.000 συνδέσεις. Η πρώτη φάση εξαντλήθηκε αστραπιαία, με το τεράστιο ενδιαφέρον να ανοίγει τον δρόμο για φαινόμενα αισχροκέρδειας.

Σοκαριστικές τιμές για ένα εισιτήριο

Ήδη σε διάφορες πλατφόρμες μεταπώλησης έχουν αρχίσει να εμφανίζονται εισιτήρια της διοργάνωσης, σε πολλές περιπτώσεις όχι ως πακέτα διημέρου αλλά μεμονωμένα. Όσοι επιλέξουν αυτόν τον δρόμο θα χρειαστεί να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη. Οι τιμές ξεκινούν από τετραψήφια ποσά, ενώ για θέσεις court seat το κόστος ξεπερνά τις 12.000 ευρώ. Δεν λείπουν μάλιστα αγγελίες που αγγίζουν ή και ξεπερνούν τις 14.000 ευρώ.

Το φαινόμενο παίρνει ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις, καθώς υπάρχουν περιπτώσεις όπου προστίθεται επιπλέον «αμοιβή υπηρεσίας» ύψους 500 ευρώ. Σε ορισμένα sites, αριθμημένα εισιτήρια αξίας 2.500 ευρώ, που διατέθηκαν αρχικά σε κατόχους χορηγών της EuroLeague, φέρονται να πωλούνται μέχρι και 35.000 ευρώ!