Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Εργκίν Αταμάν (pic)
Ο Αταμάν και οι οικείοι του αποχαιρέτησαν τη μητέρα του, μαζί με ανθρώπους του Παναθηναϊκού AKTOR, της Γαλατασαράι και της Εφές.
Ο Εργκίν Αταμάν, η οικογένειά του και πλήθος κόσμου είπαν την Τετάρτη (11/2) το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Τούρκου προπονητή, Γκιουτλέν, που έφυγε την Τρίτη (10/2) από τη ζωή.
Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR και της εθνικής ομάδας της Τουρκίας βρέθηκε από χθες στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να παραβρεθεί στην κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.
Στο πλευρό του, μεταξύ πλήθος κόσμου, βρέθηκε αντιπροσωπεία των «πράσινων», ο Γιώργος Γκοτζογιάννης (Team Manager) και ο Σάββας Αρώνης (Head of Operations) και πρώην παίκτες του (Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά), αλλά και ο βοηθός του στο Τριφύλλι, Τσενκ Γιλντιρίμ.
Στεφάνια απέστειλαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αλλά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.
Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της Γαλατάσαραϊ, Ντουρσούν Οζμπέκ, με την οποία ο Τούρκος προπονητής είχε συνεργαστεί επί πέντε χρόνια πριν αναλάβει την Εφές.