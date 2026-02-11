Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Εργκίν Αταμάν (pic)

Ο Εργκίν Αταμάν, η οικογένειά του και πλήθος κόσμου είπαν την Τετάρτη (11/2) το τελευταίο αντίο στη μητέρα του Τούρκου προπονητή, Γκιουτλέν, που έφυγε την Τρίτη (10/2) από τη ζωή.

Ο τεχνικός του Παναθηναϊκού AKTOR και της εθνικής ομάδας της Τουρκίας βρέθηκε από χθες στην Κωνσταντινούπολη, ώστε να παραβρεθεί στην κηδεία της αγαπημένης του μητέρας.

Shane Larkin ve Rodrigue Beaubois, Ergin Ataman’ı acılı gününde yalnız bırakmadı. pic.twitter.com/dvy1c9KPkB — Safa Kaan (@safakaanozturk) February 11, 2026

Στο πλευρό του, μεταξύ πλήθος κόσμου, βρέθηκε αντιπροσωπεία των «πράσινων», ο Γιώργος Γκοτζογιάννης (Team Manager) και ο Σάββας Αρώνης (Head of Operations) και πρώην παίκτες του (Σέιν Λάρκιν και Ροντρίγκ Μπομπουά), αλλά και ο βοηθός του στο Τριφύλλι, Τσενκ Γιλντιρίμ.

Στεφάνια απέστειλαν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αλλά και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR.

Dursun Özbek, annesini kaybeden Ergin Ataman ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti. (Erdem Açıkgöz)



pic.twitter.com/HehlxzTdCF — Leo_10 🦁 (@Leo10Gs) February 11, 2026

Το παρών έδωσε και ο πρόεδρος της Γαλατάσαραϊ, Ντουρσούν Οζμπέκ, με την οποία ο Τούρκος προπονητής είχε συνεργαστεί επί πέντε χρόνια πριν αναλάβει την Εφές.