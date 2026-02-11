Breaking news icon BREAKING
Έκτακτο δελτίο EMY: Διπλή κακοκαιρία με ισχυρές βροχές και καταιγίδες

Final Four 2026: Τρέλα για ένα εισιτήριο - Sold out σε πέντε λεπτά και 400.000 στην αναμονή

Η ζήτηση για ένα μαγικό χαρτάκι για το φετινό Final Four της Αθήνας ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, με τα πρώτα εισιτήρια να γίνονται... καπνός.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η επιστροφή της κορυφαίας μπασκετικής γιορτής της Ευρώπης στην Αθήνα έχει προκαλέσει έναν άνευ προηγουμένου «χαμό» στο φίλαθλο κοινό. Η EuroLeague ανακοίνωσε το sold out των εισιτηρίων της πρώτης φάσης για το Final Four του 2026 μέσα σε μόλις πέντε λεπτά.

Τα στατιστικά στοιχεία που έρχονται στο φως προκαλούν ίλιγγο: κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, περισσότεροι από 400.000 φίλαθλοι επιχείρησαν να συνδεθούν ταυτόχρονα στην πλατφόρμα, σημειώνοντας μια ασύλληπτη αύξηση της τάξεως του 700% σε σχέση με την περσινή διοργάνωση, όπου η μέγιστη επισκεψιμότητα είχε αγγίξει τις 50.000.

Η διοργάνωση θα φιλοξενηθεί στο υπερσύγχρονο T-Center Athens το τριήμερο 22-24 Μαΐου. Μετά τη θεαματική ολοκλήρωση της πρώτης φάσης, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τρεις ακόμη ευκαιρίες να εξασφαλίσουν τη θέση τους στις εξέδρες:

  • Β' Φάση: 26 Φεβρουαρίου
  • Γ' Φάση: 17 Μαρτίου
  • Δ' Φάση (Τελική): 20 Απριλίου

Είναι πλέον προφανές ότι η Αθήνα ετοιμάζεται να ζήσει ένα από τα πιο εμπορικά και επιτυχημένα Final Four στην ιστορία του θεσμού, με την «τρέλα» για ένα μαγικό χαρτάκι να σπάει κάθε προηγούμενο.

