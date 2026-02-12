Euroleague: Live το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα για την 28η αγωνιστική της EuroLeague, με μοναδικό στόχο τη νίκη που θα τον φέρει μια «ανάσα» από την κορυφή της βαθμολογίας.



Οι Πειραιώτες βρίσκονται σε εξαιρετική κατάσταση, προερχόμενοι από την εμφατική επικράτηση με 109-77 επί της Βίρτους Μπολόνια στο ίδιο γήπεδο, αποτέλεσμα που ανέδειξε την επιθετική τους δυναμική. Θέλουν να συνεχίσουν στο ίδιο μοτίβο, επιβάλλοντας από νωρίς τον ρυθμό τους και εκμεταλλευόμενοι την έδρα τους, ώστε να κάνουν ακόμη ένα αποφασιστικό βήμα στη μάχη της κορυφής.

