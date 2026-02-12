Έσκασε η... βόμβα στη EuroLeague: Στον Παναθηναϊκό AKTOR ο Χέιζ-Ντέιβις

Η ανατροπή ολοκληρώθηκε και η μεταγραφική «βόμβα» έσκασε! Ο Παναθηναϊκός AKTOR ολοκλήρωσε την συμφωνία με τον Νάιτζελ Χέιζ Ντέιβις, ο οποίος θα αποτελεί παίκτη του Επτάστερου για τα επόμενα 2,5 χρόνια. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος επιβεβαίωσε και ανακοίνωσε την απόκτηση του περσινού MVP του EuroLeague Final 4 στο Άμπου Ντάμπι, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης (12/2).

Παρότι αρχικά οι «πράσινοι» έμοιαζε να έχουν βγει από την κούρσα διεκδίκησης του παίκτη, ιδίως μετά την αστρονομική προσφορά της Χάποελ στον ίδιο, τις τελευταίες ώρες το «τριφύλλι» επανήλθε με με νέα οικονομική πρόταση (την καλύτερη τη δεδομένη στιγμή), ο παίκτης ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί και εν τέλει είπε το μεγάλο ναι.