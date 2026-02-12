Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας και όλη η αγωνιστική δράση της Πέμπτης (12/2)

Πλούσια είναι η αγωνιστική δράση της ημέρας. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μονάχα νίκη για να δώσουν συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις, διατηρώντας υψηλές πιθανότητες να εξασφαλίσουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης. Τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το NovaSports Prime.

Εκτός των αναμετρήσεων για τη EuroLeague, μια σπουδαία αναμέτρηση για το Κύπελλο Ισπανίας «κλέβει» την παράσταση. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στην έδρα της την Μπαρτελόνα (12/2,22:00), για τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς του Copa Del Rey. Μία αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε ΖΩΝΤΑΝΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το Youtube του Athletikoκαι το ACTION 24.

Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας