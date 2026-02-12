Η ώρα και το κανάλι του Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας και όλη η αγωνιστική δράση της Πέμπτης (12/2)
Πού θα δείτε την αναμέτρηση του Ολυμπιακού για τη EuroLeague και το υπόλοιπο τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.
Πλούσια είναι η αγωνιστική δράση της ημέρας. Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στο ΣΕΦ τον Ερυθρό Αστέρα, στο πλαίσιο της 28ης αγωνιστικής της EuroLeague. Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν μονάχα νίκη για να δώσουν συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις, διατηρώντας υψηλές πιθανότητες να εξασφαλίσουν πλεονέκτημα έδρας στα playoffs της διοργάνωσης. Τζάμπολ στις 21:15 και μετάδοση από το NovaSports Prime.
Εκτός των αναμετρήσεων για τη EuroLeague, μια σπουδαία αναμέτρηση για το Κύπελλο Ισπανίας «κλέβει» την παράσταση. Η Ατλέτικο Μαδρίτης υποδέχεται στην έδρα της την Μπαρτελόνα (12/2,22:00), για τον πρώτο από τους δύο ημιτελικούς του Copa Del Rey. Μία αναμέτρηση που μπορείτε να παρακολουθήσετε ΖΩΝΤΑΝΑ και ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ από το Youtube του Athletikoκαι το ACTION 24.
Αναλυτικά το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας
- 02:30 Μπάσκετ: Φιλαδέλφεια 76ερς – Νιου Γιορκ Νικς (COSMOTE SPORT 4 HD)
- 05:00 Μπάσκετ: Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς – Σαν Αντόνιο Σπερς (COSMOTE SPORT 5 HD)
- 12:00 ATP 500 2026 (Ρότερνταμ) (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 14:00 WTA 1000 2026 – Προημιτελικός (Ντόχα) (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 14:00 ATP 500 2026 (Ρότερνταμ) (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 16:00 WTA 1000 2026 – Προημιτελικός (Ντόχα) (Novasports 6 HD)
- 16:00 ATP 500 2026 (Ρότερνταμ) (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 19:00 Ποδόσφαιρο: UEFA Nations League 2026/27 (Novasports Start)
- 19:30 Euroleague: Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια (Novasports 5HD)
- 20:00 WTA 1000 2026 – Προημιτελικός (Ντόχα) (Novasports 6 HD)
- 20:00 ATP 500 2026 (Ντάλας) (COSMOTE SPORT 8 HD)
- 20:30 ATP 500 2026 (Ρότερνταμ) (COSMOTE SPORT 6 HD)
- 21:05 Euroleague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπάγερν Μονάχου (Novasports 2HD)
- 21:15 Euroleague: Ολυμπιακός – Ερυθρός Αστέρας (Novasports Prime)
- 21:30 Euroleague: Βαλένθια – Βιλερμπάν (Novasports Start)
- 21:30 Euroleague: Μπαρτσελόνα – Παρί (Novasports 4HD)
- 22:00 UEFA Women's Champions League: Ατλέτικο Μαδρίτης – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (MEGA)