Πότε και πού θα γίνει ο τελικός Κυπέλλου Ελλάδας ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ πήρε το πρώτο από τα δυο διαθέσιμα εισιτήρια για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, καθώς επικράτησε 1-0 του Λεβαδειακού στην Βοιωτία και ο ΠΑΟΚ το δεύτερο απέναντι στον Παναθηναϊκό.



Οι Κρητικοί κατάφεραν να προηγηθούν από το πρώτο ημίχρονο με τον Βασίλη Λαμπρόπουλο. Ο αρχηγός του ΟΦΗ βρήκε δίχτυα στο 45ο λεπτό και έκτοτε, δεν είχε καμία άλλη τελική προσπάθεια. Από την άλλη, ο Λεβαδειακός ήταν ανώτερος, έχοντας πάνω από 20 τελικές.

Στη δεύτερη αναμέτρηση ο ΠΑΟΚ κατάφερε να επικρατήσει ξανά απέναντι στους «πράσινους» με 2-0 (πάλι με σκόρερ τον Γιακουμάκη, αλλά και τον Χατσίδη) και πήρε εύκολα την πρόκριση σε έναν ακόμη τελικό Κυπέλλου.



Οι δυο ομάδες θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους σε μια αναμέτρηση που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό Στάδιο.