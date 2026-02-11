ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός (2-0): Ο «δήμιος» Γιακουμάκης έστειλε τον Δικέφαλο στον τελικό Κυπέλλου

Ο ΠΑΟΚ δε δυσκολεύτηκε και απέναντι σε έναν άχρωμο Παναθηναϊκό κατάφερε να διπλασιάσει τις νίκες του (0-1 στο ματς της Λεωφόρου, 2-0 στην Τούμπα) και με σκόρερ τον Γιακουμάκη και τον Χατσίδη, θα συναντήσει τον ΟΦΗ στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας.

Το ματς

Με μια σημαντική επιστροφή επέστρεψαν στο τερέν της Τούμπας συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια τους οι δύο «μονομάχοι». Ο Λουτσέσκου επανέφερε στο αρχικό σχήμα τον Μεϊτέ ως παρτενέρ του Οζντόεφ στον άξονα, ενώ ο Μπενίτεθ έριξε στον αγώνα τον Μπακασέτα αντί του Σιώπη. Μία και μοναδική αλλαγή συγκριτικά με την ενδεκάδα που παρέταξε την Κυριακή κόντρα στον Ολυμπιακό.

Με τους «πράσινους» να μπαίνουν αποφασιστικά στο χορτάρι λίγο έλειψε μόλις στο 4’ ο Ταμπόρδα να εκμεταλλευθεί το λάθος γύρισμα του Οζντόεφ και να γίνει απειλητικός, αλλά ο Τσιφτσής πρόλαβε να απομακρύνει σε πλάγιο την τελευταία στιγμή. Με τον Μύθου στην κορυφή της επίθεσης οι γηπεδούχοι, έφτιαξαν την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο 7’, με τον Μεϊτέ να παίρνει το ριμπάουντ στο ύψος της περιοχής από λάθος διώξιμο του Τουμπά, αλλά η μπάλα πέρασε σύριζα από το αριστερό δοκάρι του Λαφόν.

Από νέο λάθος ένα λεπτό αργότερα, ο Μεϊτέ βρήκε ξανά χώρο να σουτάρει, αλλά ο κίπερ του «τριφυλλιού» απομάκρυνε σε κόρνερ. Η ανάγκη του ματς και η ήττα στο πρώτο παιχνίδι ανάγκασε τον Παναθηναϊκό να παίξει πιο επιθετικά συγκριτικά με το ντέρμπι κόντρα στους «ερυθρόλευκους» με αποτέλεσμα να κάνουν και πιο εύκολα λάθη που οι «ασπρόμαυροι» προσπάθησαν να εκμεταλλευθούν με γρήγορες μεταβάσεις.

Στο 14’ ο Πέλκας λίγο έλειψε να κάνει ζημιά στην πλάτη της άμυνας, αλλά τον πρόλαβε ο Τουμπά για να διώξει σε κόρνερ. Με τον Μπακασέτα πλάι στον Κοντούρη, το πλάνο ήταν να περάσουν κάποιες πάσες-τρύπες στους δύο ακραίους, Αντίνο και Ταμπόρδα ή στον πάντα κινητικό Τεττέη.

Ανώτερος στο πρώτο κομμάτι του ματς ο «Δικέφαλος» με πιο στρωτό ποδόσφαιρο και πιο απειλητικές διαθέσεις, απέναντι σε έναν αντίπαλο που έψαχνε μια καλή κόντρα για να βρει το γκολ που θα φέρνει το ισοζύγιο της πρόκρισης στα ίσια. Από τα μισά του πρώτου μέρους οι «πράσινοι» ισορρόπησαν, πήραν μέτρα στο γήπεδο, κυκλοφόρησαν τη μπάλα κι άρχισαν να ψάχνουν την καλή τους ευκαιρία στο επιθετικό τρίτο. Στο 35’ ο Τεττέη πάτησε περιοχή, αλλά αλλά κλεισμένος δεν μπόρεσε να τελειώσει τη φάση, υπό την επιτήρηση του Κεντζιόρα.

Αναποδιά με Πέλκα και διπλή αλλαγή

Αναποδιά για τον ΠΑΟΚ στο 37’ με τον τραυματισμό του Πέλκα που αναγκάστηκε να αποχωρήσει και να δώσει τη θέση του στον Χατσίδη. Παρέα πάτησε χορτάρι και ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο οποίος πήρε τη θέση του Μύθου, ο οποίος είναι αλήθεια ότι δεν πρόλαβε να δείξει κάτι ουσιαστικό στο διάστημα που πάτησε χορτάρι. Εξαιρετική εκτέλεση φάουλ από τον Ζίφκοβιτς στο 42’, σημάδεψε το κεφάλι του Γιακουμάκη, αλλά ο Λαφόν ήταν σε ετοιμότητα και καθάρισε μια πολύ δύσκολη συνθήκη για την εστία του. Οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια με τους γηπεδούχους να έχουν φέρει το ματς εκεί που θέλουν με την ασφάλεια του 1-0 στο πρώτο παιχνίδι.

Στην προσπάθεια των γηπεδούχων να αιφνιδιάσουν στο ξεκίνημα του πρώτου μέρους, ο Αντίνο βρήκε την ευκαιρία για κούρσα στο ξέφωτο, αλλά το μακρινό σουτ στο 47’ ήταν άστοχο. Στο 53’ ήταν η σειρά του Τάισον να σουτάρει ψηλά από ευνοϊκή θέση και να τραβάει τα μαλλιά του! Οσο περνούσε ο χρόνος το πλεονέκτημα του ΠΑΟΚ γινόταν όλο και πιο ισχυρό, με αποτέλεσμα ο Ράφα Μπενίτεθ να ψάχνει επιπλέον λύσεις από τον πάγκο για να βρει το χρυσό γκολ της ισοφάρισης του συνολικού σκορ…

Ανοίχτηκαν οι «πράσινοι», δύο γκολ ο ΠΑΟΚ

Με τριπλή αλλαγή, προχώρησε ο Ισπανός τεχνικός από το 64’ λεπτό, με τους Μπακασέτα, Τεττέη, Κυριακόπουλο να αποχωρούν και τους Ρενάτο, Σφιντέρσκι και Ζαρουρί να παίρνουν τις θέσεις τους στο χορτάρι, με τη βροχή να δυναμώνει και την ανάγκη για φρεσκάρισμα επιβεβλημένη. Ειδικά η τελευταία κίνηση με τον Ζαρουρί αντί του Κυριακόπουλου δείχνει την ανάγκη για αύξηση της επιθετικής ισχύς. Την ώρα που ο «πράσινος» πάγκος ρίσκαρε, ο ΠΑΟΚ με υπομονή βρήκε το πρώτο του γκολ με ποιον άλλο, τον Γιακουμάκη έπειτα από παράλληλη σέντρα του Χατσίδη (71’). Στο ίδιο περίπου χρονικό σημείο ο διεθνής στράικερ είχε σκοράρει και στο πρώτο ματς, ενώ απόψε απλά κλείδωσε την πρόκριση.

Το γκολ του ΠΑΟΚ ανάγκασε τον Μπενίτεθ να αλλάξει διάταξη (από 3-5-2 σε 4-3-3), με τον Γιάγκουσιτς αντί του Πάλμερ-Μπράουν. Ο Λουτσέσκου απάντησε με τον Καμαρά αντί του Οζντόεφ για φρεσκάρισμα στα χαφ, ενώ λίγο αργότερα ο Κάτρης άλλαξε τον Κοντούρη. Κάπου εκεί ο Γιακουμάκης βρέθηκε ξανά εντός περιοχής (87’) ο Λαφόν τον σταμάτησε, αλλά η μπάλα στρώθηκε στον Χατσίδη που δεν άφησε την ευκαιρία προ κενής εστίας να χριστεί σκόρερ.

ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός

Ενδεκάδες:

ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ (77’ Καμαρά), Μεϊτέ, Ζίβκοβιτς, Τάισον (81’ Ζαφείρης), Πέλκας (39 λ.τρ. Χατζίδης), Μύθου (39’ Γιακουμάκης)

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Πάλμερ Μπράουν (76’ Γιάγκουσιτς), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (64’ Ζαρουρί), Κοντούρης, Μπακασέτας (64’ Ρενάτο), Ταμπόρδα, Αντίνο, Τεττέη (64’ Σφιντέρσκι).

Γκολ: 71’ Γιακουμάκης, 87’ Χατσίδης