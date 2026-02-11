Παναθηναϊκός: Και ξαφνικά στο παιχνίδι για τον Χέιζ-Ντέιβις - Τα νέα δεδομένα και το άκυρο σε Φενέρ

Κι εκεί που έδειχναν όλα χαμένα, ο Παναθηναϊκός επανήλθε με νέα οικονομική πρόταση (την καλύτερη τη δεδομένη στιγμή), ο παίκτης ζήτησε χρόνο να το σκεφτεί και όλα δείχνουν πως ενδέχεται να έχουμε ολική ανατροπή.

Έτσι έχουμε πλέον ξανά «μονομαχία» για... δύο, μόνο που αυτή τη φορά στη μάχη βρίσκονται Ο Παναθηναϊκός και η Χάποελ Τελ Αβίβ για το ποιος θα είναι ο τελικός προορισμός του περσινού Final Four της Eurolegue, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και όχι η Φενέρ.

Όπως αναφέρει ο Τούρκος ρεπόρτερ, Γιαγκίζ Σαμπουντσουογλού, η ομάδα με την οποία ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις τα... σάρωσε όλα, έχει χάσει οριστικά τη μάχη!