Θρίαμβος για το Περιστέρι στη Τουρκία: Νίκη επί της Πετκίμ (85-87) και στο βάθος... ΠΑΟΚ

Μία αδιανόητη ματσάρα είδαμε! Ένα καταπληκτικό παιχνίδι του οποίου τα τελευταία πέντε λεπτά, έμοιαζαν με... αιωνιότητα. Το Περιστέρι του Βασίλη Ξανθόπουλου πέρασε από την εχθρική έδρα της Πεκτίμ και πέρασε ως πρώτο από τον όμιλό του στο FIBA Europe Cup με σκορ 87-85.

Στην επόμενη φάση, η ομάδα των δυτικών προαστίων θα βρει απέναντί της κατά πάσα πιθανότητα τον ΠΑΟΚ. Επομένως, θα έχουμε... ελληνικό εμφύλιο! Ο ΠΑΟΚ, θα... απέφευγε το «ζευγάρωμα» με το Περιστέρι, μονάχα εάν έβγαινε πρώτος στο δικό του γκρουπ. Δεν κέρδισε τη Μπιλμπάο με 23 πόντους διαφορά κι έτσι ολοκληρώνει ως δεύτερος.

Το Περιστέρι στην έδρα της Πετκίμ (που επίσης προκρίθηκε), έπαιξε φανταστική άμυνα. Παρότι οι 85 πόντοι που δέχθηκε δεν το... μαρτυρούν, οι φιλοξενούμενοι ήταν καταπληκτικοί κι απάντησαν σε οτιδήποτε κι αν δοκίμασαν οι Τούρκοι.

Απάντησαν στο 21-9 της πρώτης περιόδου και με αποκορύφωμα το τελευταίο δεκάλεπτο (20-26), οι παίκτες του Ξανθόπουλου έφυγαν από τη γειτονική χώρα με το «διπλό».

Για μία ακόμη φορά, απόλυτος πρωταγωνιστής για το Περιστέρι υπήρξε ο Νίκολς. Έβαλε 21 πόντους, έκανε γυαλιά-καρφιά την τουρκική άμυνα και έδωσε την ιστορική νίκη στην ομάδα του!

Τα Δεκάλεπτα: 21-9, 43-37, 65-61, 85-87