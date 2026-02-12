ΠΑΟΚ-ΟΦΗ: Οι ευρωπαϊκές θέσεις και το σενάριο που μπλέκει τον Παναθηναϊκό

Για πρώτη φορά στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος θα βρεθούν ο ΠΑΟΚ με τον ΟΦΗ μετά τις προκρίσεις τους απέναντι στον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό στα ημιτελικά του θεσμού.

Ο «ασπρόμαυρος» τελικός θα διεξαχθεί στις 25 Απριλίου στο Πανθεσσαλικό με στόχο το βαρύτιμο τρόπαιο, αλλά και το εισιτήριο για τα playoffs του Europa League.

Το ενδιαφέρον όμως πέρα από τον τίτλο του Κυπελλούχου Ελλάδος είναι και η μάχη για τα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Αυτός που θα κατακτήσει το τρόπαιο θα πρέπει να περάσει μόνο ένα γύρο για να κλείσει θέση στην League Phase του Europa League.

Παρά τον αποκλεισμό του, ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο ματς έχει και ο Παναθηναϊκός. Και αυτό γιατί αν ο ΟΦΗ στεφθεί Κυπελλούχος, η ομάδα του Χρήστου Κόντη θα πάρει το «καλό» ευρωπαϊκό εισιτήριο και θα αφήσει εκτός Ευρώπης την ομάδα που θα τερματίσει στην 5η θέση που αυτή την στιγμή βρίσκονται οι «Πράσινοι».

Eurokinissi

Από εκεί και πέρα, οι ομάδες που θα τερματίσουν στην τρίτη και την τέταρτη θέση των playoffs θα πάρουν τα εισιτήρια που οδηγούν στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League (3η) και 2ο προκριματικό γύρο του Conference League (4η).

Από την άλλη αν το Κύπελλο κατακτηθεί από τον Δικέφαλο του Βορρά, τότε υπάρχει ενδιαφέρον στα playoffs για τις θέσεις 5-8 και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ θα είναι στα playoffs για το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου, ολοκληρώσει τη Stoiximan Super League στην 3η ή 4η θέση, θα συμμετάσχει στα playoffs του Europa League με την ιδιότητα του κυπελλούχου.

Αν ο ΠΑΟΚ τερματίσει 1ος ή 2ος, θα παίξει στα προκριματικά του Champions League. Σε αυτή την περίπτωση, το ευρωπαϊκό εισιτήριο του Κυπέλλου περνά στην 3η ομάδα των playoffs που θα αγωνιστεί στα playoffs του Europa League. η 4η ομάδα της κατάταξης θα ξεκινήσει από τον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League, ενώ η 5η, που θα προκύψει μέσα από τη διαδικασία των playoffs 5-8, θα συμμετάσχει στον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.