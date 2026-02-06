Το σχόλιο Ναν για τον Χέιζ-Ντέιβις που άναψε φωτιές: «Υπάρχουν επίπεδα, με όλο το σεβασμό...»

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις «μετακόμισε» το βράδυ της Πέμπτης (5/2) από το Φοίνιξ στο Μιλγουόκι, με τους Μπακς να τον αποδεσμεύουν τα ξημερώματα της Παρασκευής.



Ο Αμερικανός φόργουορντ αποτελεί πλέον ένα από τα πιο «καυτά» ονόματα της ευρωπαϊκής αγοράς, καθώς όλα δείχνουν πως βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη Γηραιά Ήπειρο.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Eurohoops στο Instagram, ο Χέιζ-Ντέιβις φέρεται να επιθυμεί, με την επιστροφή του στην Ευρώπη, να γίνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης της ηπείρου.



Η συγκεκριμένη ανάρτηση δεν πέρασε απαρατήρητη από τον σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, Κέντρικ Ναν, ο οποίος σχολίασε χαρακτηριστικά:

«Έλα αδερφέ. Καταλαβαίνω, κέρδισες τον τίτλο του MVP των περσινών τελικών, αλλά υπάρχουν επίπεδα σε αυτά τα πράγματα, με όλο τον σεβασμό».

Το σχόλιο του Ναν προκάλεσε αίσθηση και άνοιξε εκ νέου τη συζήτηση γύρω από τα κορυφαία συμβόλαια και την ιεραρχία των σταρ στην Ευρωλίγκα.