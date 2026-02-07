Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημη καταγγελία στην EuroLeague για τον Μπαρτζώκα

Ο Παναθηναϊκός AKTOR προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στη EuroLeague κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα, όπως ανακοίνωσε η ΚΑΕ. Η κίνηση έρχεται τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση του συλλόγου (4/2), όπου είχε προαναγγείλει ότι θα ακολουθήσουν όλες οι απαραίτητες νομικές ενέργειες για να ζητηθεί η τιμωρία του προπονητή του Ολυμπιακού. Η καταγγελία αυτή είναι μόνο η πρώτη από μια σειρά πρωτοβουλιών που προγραμματίζει το τριφύλλι εναντίον του.