Ολυμπιακός: Ο Φουρνιέ εμφανίστηκε με επικό μπλουζάκι που απεικονίζει τον Μπαρτζώκα (pic)

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με ξεκάθαρο στόχο την επιστροφή στις νίκες. Μετά την ήττα στο επεισοδιακό παιχνίδι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που έβαλε τέλος στο θετικό σερί του, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα υποδέχεται τη Βίρτους Μπολόνια στο πλαίσιο της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague, θέλοντας να διατηρηθεί στις θέσεις που δίνουν πλεονέκτημα έδρας ενόψει των πλέι οφ. Οι «ερυθρόλευκοι» ποντάρουν στην έδρα και τον κόσμο τους, γνωρίζοντας τη σημασία κάθε αποτελέσματος σε αυτό το σημείο της σεζόν.



Το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας αναμένεται να είναι κατάμεστο και η αποθέωση στον Γιώργο Μπαρτζώκα, μετά το επεισόδιο με τον φίλαθλο είναι κάτι που έχουν ήδη προϊδεάσει για απόψε (6/2) οι φίλοι του Ολυμπιακού. Μόνο που εκτός από το «ερυθρόλευκο» κοινό, μήνυμα στήριξης δίνουν και οι παίκτες του.

Τρανό παράδειγμα ο Εβάν Φουρνιέ που εμφανίστηκε στο γήπεδο με ένα επικό μπλουζάκι που απεικονίζει τον προπονητή του. Είναι γνωστή άλλωστε η καλή σχέση που διατηρεί ο Γάλλος, με τον coach των Πειραιωτών.