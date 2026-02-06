Ολυμπιακός-Βίρτους Μπολόνια (109-77 ): Διέλυσε τους Ιταλούς και «φωνάζει» πως είναι ομάδα Final-4

Ο Ολυμπιακός ήταν πιο σοβαρός από ποτέ και βελτιωμένος σε σχέση με το παιχνίδι στο Ντουμπάι και κέρδισε εύκολα και εντυπωσιακά με 109-77στο ΣΕΦ τη Βίρτους Μπολόνια επιστρέφοντας στις νίκες στην Ευρωλίγκα.

Πλέον ο Ολυμπιακός έχει ρεκόρ 17-9 και είναι μόνος δεύτερος στην κατάταξη της κανονικής περιόδου, ενώ έχει και ένα λιγότερο ματς με τη Φενέρ εντός έδρας στις 17/3, ενώ οι Ιταλοί με 12-15 απέχουν τρεις νίκες από την πρώτη δεκάδα.

Κορυφαίοι για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα ήταν ο Βεζένκοφ με 20 πόντους, 8 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 κλέψιμο, ο Ντόρσεϊ με 18 πόντους και 5/9 τρίποντα, ο Μιλουτίνοφ με 7 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Φουρνιέ με 11 πόντους και 2 ασίστ.

Από την πλευρά των Ιταλών ξεχώρισε μόνο ο Τζάλοου με 13 πόντους, 3 ασίστ και ισάριθμα ριμπάουντ.

Επόμενο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό με τον Ερυθρό Αστέρα στις 12/2 (21:15) στο Φάληρο, ενώ η Βίρτους θα παίξει με την Εφές (12/2, 19:30) στην Πόλη.

Το «τρομακτικό» δεύτερο δεκάλεπτο έφερε τη νίκη!

Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Ολυμπιακός δεν ήταν καθόλου συγκεντρωμένος και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 10-6 (στο 4'), αφού αμυντικά δεν είχε ένταση.

Ο Γουόρντ με μπλοκ και κάρφωμα στο ανοιχτό γήπεδο ισοφάρισε σε 14-14 (στο 6'), ενώ ο Βεζένκοφ φτάνοντας τους 8 πόντους έδωσε προβάδισμα στους βελτιωμένους γηπεδούχους με 16-14 (στο 7').

Η πρώτη περίοδος έκλεισε με τη Βίρτους αρχικά να προηγείται με 21-16, αλλά τον Ολυμπιακό να αντιδρά με 2/2 τρίποντα του Ντόρσεϊ και επιμέρους 8-2 για το 24-23!

Στο δεύτερο δεκάλεπτο η «ερυθρόλευκη» επίθεση ρόλαρε καλύτερα με τον Τζόουνς, ενώ ο Βεζένκοφ απάντησε σε δύο καλάθια των Ιταλών με 5 προσωπικούς πόντους και έδωσε για πρώτη φορά στην ομάδα του προβάδισμα με 36-27 (στο 13').

O Tζόζεφ ήταν εξαιρετικά θετικός με 2/2 τρίποντα, ενώ ο Εβάν Φουρνιέ πρόσθεσε ένα ακόμα για το 44-28 (στο 16') με τον Ολυμπιακό να κυριαρχεί απόλυτα στο παρκέ έχοντας δεχθεί 5 πόντους σε 6 λεπτά!

Οι γηπεδούχοι δεν έμειναν εκεί και με το επιμέρους σκορ τους να έχει φτάσει στο 25-5 «εκτόξευσαν» τη διαφορά στο +21 (49-28 στο 17') έχοντας συνολικά 9/13 τρίποντα.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθξκε με τη διαφορά στο +27 (61-34) στο κορυφαίο δεκάλεπτο του Ολυμπιακού για φέτος και με συνολικό επιμέρους 37-11!

Το «πάρτι» συνεχίστηκε και στο δεύτερο μέρος

Το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης στο ΣΕΦ άρχισε με τον Ντόρσεϊ να παραμένει ζεστός και με δύο ακόμα εύστοχα τρίποντα και με 3/3 βολές να φτάνει τους 15 πόντους και να διαμορφώνει το σκορ σε 70-40 στο 24ο λεπτό.

Το «πάρτι» δεν σταμάτησε, αφού η συγκέντρωση και η αυτοπεποίθηση των γηπεδούχων ήταν σε πολύ υψηλά επίπεδα και με τον Μιλουτίνοφ να τελειώνει φάσεις στο ζωγραφιστό η διαφορά πήγε και στο +36 (78-42 στο 26').

Η διαφορά είχε παγιωθεί πάνω από τους 35 πόντους και έφτασε στις παρυφές των 40 (86-57 στο 28') με τους Βεζένκοφ - Μιλουτίνοφ να σκοράρουν όποτε θέλουν, ενώ η τρίτη περίοδος έκλεισε με buzzer beater τρίποντο του Ντόρσεϊ για το 90-50!

Στο τέταρτο και τελευταίο δεκάλεπτο όλα φυσικά είχαν κριθεί και οι δύο προπονητές όπως ήταν λογικό ξεκούρασαν τους βασικούς τους και δοκίμασαν πρόσωπα και σχήματα.

Στο 35ο λεπτό το σκορ ήταν 97-61 και το «πάρτι» καλά κρατούσε στο ΣΕΦ με όλους να αναμένουν τους πανηγυρισμούς της λήξης.

Στο φινάλε ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την εμφατική του νίκη με 109-77.

Τα δεκάλεπτα: 24-23, 61-34, 90-50, 109-77.

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 5, Γουόρντ 7, Βεζένκοφ 20, Νετζήπογλου, Ντόρσεϊ 18, Πίτερς 8, Μιλουτίνοφ 7, Τζόζεφ 8, Χολ 5, ΜακΚίσικ 10, Τζόουνς 10, Φουρνιέ 11.

Βίρτους Μπολόνια (Ιβάνοβιτς): Βιλντόζα 4, Έντουαρντς 11, Νιανγκ, Ακόρσι, Σμάιλαγκιτς 7, Άλστον 16, Τσάνκα, Χάκετ 14, Φεράρι 2, Ντιαρά 4, Τζάλοου 13, Ακέλε 6.

Δείτε ΕΔΩ αναλυτικά τα στατιστικά!