Κυκλοφόρησαν και έγιναν... καπνός: Sold out τα εισιτήρια για το ντέρμπι Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός

Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοίνωσε πως διατέθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ως εκ τούτου το «Γ. Καραϊσκάκης» θα είναι κατάμεστο για την αναμέτρηση των «ερυθρολεύκων» με τον αιώνιο αντίπαλό τους.



Οι φίλοι του Ολυμπιακού θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα τους να πάρει ακόμα μία νίκη και να διατηρηθεί στη κορυφή της βαθμολογίας της Stoiximan Super League. Το σπουδαίο παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει την Κυριακή (8/2) στις 21:00 και όπως φαίνεται δεν θα... πέφτει καρφίτσα!





Ο Ολυμπιακός, μετά το «διπλό» στην Τρίπολη επί του Αστέρα AKTOR την περασμένη Τετάρτη για εξ' αναβολής αναμέτρηση της Stoiximan Super League, αναρριχήθηκε στην κορυφή της βαθμολογίας, ενώ ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 5η θέση, κυνηγώντας την είσοδό του στην τετράδα. Παράλληλα, το «τριφύλλι» έχει να διαχειριστεί και την επικείμενη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ για το κύπελλο Ελλάδας την ερχόμενη Τετάρτη (11/2).