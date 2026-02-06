Μονακό: Οι παίκτες του Σπανούλη παραμένουν απλήρωτοι και σκέφτονται να απεργήσουν

Άσχημη παραμένει η κατάσταση της Μονακό, αφού τα εξωαγωνιστικά ζητήματα έχουν αρχίσει να επηρεάζουν την αγωνιστική εικόνα της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη. Οι Μονεγάσκοι ηττήθηκαν (και) από τη Μπάγερν στο Μόναχο και έφτασαν τις 5 σερί ήττες στη EuroLeague, με τα οικονομικά προβλήματα να δημιουργούν θέμα στο αγωνιστικό σκέλος.

Η εξέταση του σχεδίου οικονομικής εξυγίανσης αναβλήθηκε εκ νέου, την ώρα που ο σύλλογος οδηγείται ενώπιον του Πρωτοδικείου, με το ενδεχόμενο αφερεγγυότητας να τίθεται πλέον ανοιχτά στο τραπέζι.



Σύμφωνα με δημοσίευμα της Meridian Sport, υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις στις πληρωμές των παικτών, οι οποίες φτάνουν ακόμη και τον ενάμιση μήνα, κάτι που έχει επηρεάσει το μυαλό των παικτών. Μάλιστα, το σενάριο της απεργίας σε περίπτωση που δεν καταβληθεί έστω μέρος των μισθών μέχρι την Παρασκευή είναι πολύ πιθανό, καθώς οι αθλητές δεν μπορούν να συνεχίσουν σε αυτή τη κατάσταση για παραπάνω καιρό.