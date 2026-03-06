EuroLeague: «Εμφύλιος» στη Μονακό - Τζέιμς και Οκόμπο παραλίγο να πιαστούν στα χέρια (vid)

Η νέα βαριά ήττα της Μονακό από τη Φενέρμπαχτσε με 88-70 για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague πυροδότησε έντονη εσωτερική κρίση στις τάξεις των Μονεγάσκων.

Αμέσως μετά το φινάλε του αγώνα στην Κωνσταντινούπολη, ο Μάικ Τζέιμς και ο Έλι Οκόμπο ενεπλάκησαν σε σοβαρό επεισόδιο, με τον Αμερικανό σταρ να σπρώχνει βίαια τον Γάλλο συμπαίκτη του προς τον πάγκο της ομάδας.

Οι δύο παίκτες αντάλλαξαν χαρακτηρισμούς σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, γεγονός που ανάγκασε τα υπόλοιπα μέλη της αποστολής να παρέμβουν εσπευσμένα για να εκτονωθεί η κατάσταση. Στη συνέχεια, ο Τζέιμς αποχώρησε απευθείας για τα αποδυτήρια, αρνούμενος να συμμετάσχει στο καθιερωμένο «ζντο» στο κέντρο του γηπέδου.



Το περιστατικό αυτό έρχεται να επιβαρύνει το ήδη αρνητικό κλίμα στο Πριγκιπάτο, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη μετρά πλέον έξι ήττες στις τελευταίες επτά αναμετρήσεις της στη διοργάνωση.