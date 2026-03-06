Ολυμπιακός- Παναθηναϊκός: Όλα έτοιμα στο ΣΕΦ, οι πρώτες εικόνες και τα δρακόντια μέτρα ασφαλείας (pic)
Οι πρώτες εικόνες μέσα από το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ενόψει του ντέρμπι της Euroleague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό AKTOR.
Ο Flash.gr βρίσκεται από νωρίς στο ΣΕΦ όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγάλο ντέρμπι ανάμεσα στον Ολυμπαικό και τον Παναθηναϊκό AKTOR για την 30η αγωνιστική της Euroleague (6/3, 21:15).
Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού τοποθέτησαν προστατευτικό πίσω απο τον πάγκο των «πράσινων» ενώ τα μέτρα ασφαλείας στο Φαληρικό στάδιο είναι δρακόντια ώστε να διεξαχθεί ομαλά το μεγάλο παιχνίδι των «αιωνίων«».
Οι εικόνες που εξασφάλισε ο flash.gr μέσα από το ΣΕΦ.
Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα στερηθεί των υπηρεσιών του Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Γουόκαπ ενώ αμφίβολος παραμένει ο Μόντε Μόρις. Από την άλλη πλευρά οι Κυπελλούχοι Ελλάδος δεν αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών.