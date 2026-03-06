Οριστικό: Χωρίς Λεσόρ ο Παναθηναϊκός, εκτός και ο Μόρις για τον Ολυμπιακό - Οι δωδεκάδες των «αιωνίων»

Λίγες ώρες πριν από το τζάμπολ της μεγάλης αναμέτρησης για την 30ή αγωνιστική της Euroleague ανάμεσα στους «αιωνίους» έγιναν γνωστές οι δωδεκάδες των δύο προπονητών, με τους Πειραιώτες να έχουν να αντιμετωπίσουν άλλον έναν «πονοκέφαλο» και τους πράσινους να μην έχουν και πάλι στη διάθεση του τον Ματίας Λεσόρ.

Πρόβλημα στον άσσο για τους «ερυθρόλευκους»

Στο «ερυθρόλευκο» στρατόπεδο, στις ήδη δεδομένες απουσίες των Σάσα Βεζένκοφ και Τόμας Ουόκαπ, προστέθηκε αυτή του Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός γκαρντ δεν κατάφερε να ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στη μέση και τέθηκε εκτός δωδεκάδας. Η εξέλιξη αυτή περιορίζει τις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζώκα στη θέση του οργανωτή, με τους Νιλικίνα και Τζόζεφ να καλούνται να σηκώσουν το βάρος της περιφέρειας, έχοντας και τη συνδρομή του ΜακΚίσικ.

Ούτε τώρα η επιστροφή Λεσόρ

Αντίστοιχα, ο Παναθηναϊκός θα στερηθεί τις υπηρεσίες του Ματίας Λεσόρ. Παρά την επιστροφή του Γάλλου σέντερ στις προπονήσεις, το τεχνικό επιτελείο και ο ίδιος ο παίκτης έκριναν πως η συμμετοχή του θα ενείχε ρίσκο λόγω της μακράς αποχής του. Ο Λεσόρ βρίσκεται κανονικά στο ΣΕΦ για να στηρίξει την ομάδα, όμως το ντεμπούτο του μετατίθεται για την επόμενη αγωνιστική κόντρα στη Ζαλγκίρις.





H δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης.

Η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Ρισόν Χολμς, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου