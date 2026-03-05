Ολυμπιακός: Οριστικά εκτός από το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό οι Βεζένκοφ και Γουόκαπ

Με δύο σημαντικές απουσίες θα παραταχθεί ο Ολυμπιακός στο μεγάλο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική (6/3, 21:15) της EuroLeague. Ο Σάσα Βεζένκοφ και ο Τόμας Γουόκαπ δεν ξεπέρασαν τα προβλήματα τραυματισμών και δεν θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το σπουδαίο ματς του Φαλήρου.

Ο Βούλγαρος φόργουορντ ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στη μέση. Ο Βεζένκοφ αποχώρησε με πρόβλημα στο τρίτο δεκάλεπτο του τελικού Κυπέλλου και δεν έχει καταφέρει να αγωνιστεί από τότε. Παρά τις διπλές θεραπείες, αλλά και την επιθυμία του παίκτη να αγωνιστεί, οι ενοχλήσεις παραμένουν και ο Σάσα Βεζένκοφ δεν προπονήθηκε ούτε την Πέμπτη.

Όσον αφορά τον Τόμας Γουόκαπ, ο έμπειρος γκαρντ έχει μυϊκούς σπασμούς. Ο παίκτης δεν κατάφερε να βγάλει το πρόγραμμα την Τετάρτη ενώ δεν προπονήθηκε και την Πέμπτη.

Ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλο πρόβλημα στα γκαρντ, αφού εξαιρετικά αμφίβολο είναι και ο Μόντε Μόρις. Ο Αμερικανός παίκτης είχε σφίξιμο στη μέση και είναι πιθανό να απουσιάσει.