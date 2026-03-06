Oλυμπιακός - Παναθηναϊκός: Live το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ για τη EuroLeague

H μεγάλη ώρα έφτασε. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague, σε ένα παιχνίδι με τεράστια βαθμολογική σημασία και για τις δύο ομάδες.

Οι «ερυθρόλευκοι» θα αγωνιστούν με σημαντικές ελλείψεις καθώς εκτός έμειναν οι τραυματίες Γουόκαπ, Βεζένκοφ αλλά και ο Μόρις, η απουσία του έγινε γνωστή λίγο πριν το μεγάλο τζάμπολ. Στον αντίποδα το «τριφύλλι» δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών πέραν του Σαμουντούροφ και του Ματίας Λεσόρ, ο οποίος προτιμήθηκε να προφυλαχθεί.

Να θυμίσουμε ότι η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα βρίσκεται στην 3η θέση με ρεκόρ 18-10 και θέλει τη νίκη προκειμένου να κάνει αποφασιστικό βήμα για την τετράδα, ενώ οι πράσινοι φιγουράρουν στην 9η θέση (16 νίκες -13 ήττες) και θέλουν να διατηρήσουν όποιες ελπίδες έχουν για το πλεονέκτημα έδρας.

H δωδεκάδα του Ολυμπιακού: Νιλικίνα, Τζόζεφ, ΜακΚίσικ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς, Χολ, Λαρεντζάκης.

H δωδεκάδα του Παναθηναϊκού: Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Οσμάν, Ρισόν Χολμς, Κώστας Σλούκας, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Τζέριαν Γκραντ, Κέντρικ Ναν, Βασίλης Τολιόπουλος, Κένεθ Φαρίντ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Ντίνος Μήτογλου

