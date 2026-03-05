Πάει για το μεγάλο «μπαμ» ο Γιανάι: Θέλει να φέρει τον Ομπράντοβιτς στην Χάποελ Τελ Αβίβ

Παρόλο που είναι η πρώτη της χρονιά στην Euroleague, η Χάποελ Τελ Αβίβ ξεκίνησε δυναμικά στην μεγαλύτερη διοργάνωση στην Ευρώπη. Παρόλο που πήρε τρομερούς παίκτες, όπως οι Βασίλιε Μίτσιτς, Ελάιζα Μπράιαντ και Ντάνιελ Οτούρου, η ομάδα δεν βρίσκεται σε καλό σημείο αυτή την στιγμή, επομένως αναμένονται... αλλαγές.

Ο Οφέρ Γιανάι λοιπόν δεν αναμένεται να αλλάξει παίκτες, αλλά προπονητή. Με τον βασικό του στόχο να αποτελεί ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Όπως αναφέρει η «Mundo Deportivo», παρόλο που ο Δημήτρης Ιτούδης έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027, ο Γιανάι έχει ήδη κινηθεί και έχει κάνει πρόταση στον Ομπράντοβιτς για να αναλάβει από την νέα σεζόν, και φαίνεται πως είναι πρόθυμος να δώσει στον Ιτούδη μια γενναιόδωρη αποζημίωση για ανοίξει η θέση για τον Ζότς.

Παρόλο που ο Σέρβος τεχνικός είναι θετικός σε μια πιθανή μετακίνηση στην Χάποελ, με ένα διετές συμβόλαιο πολλών εκατομμυρίων, στην προκειμένη φάση υπάρχει ένα μεγάλο εμπόδιο, που δεν είναι άλλο από τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή.