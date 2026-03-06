Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός AKTOR 86-80: Λαβωμένος ήταν ακόμη πιο επικίνδυνος

O Oλυμπιακός με μεγαλειώδη εμφάνιση επικράτησε με 86-80 του Παναθηναϊκού AKTOR στο ΣΕΦ για την 30ή αγωνιστική της EuroLeague και κρατά το πλεονέκτημα έδρας στα χέρια του, με το έργο των πράσινων να δυσκολεύει και την τετράδα να απομακρύνεται.

Το πρώτο ημίχρονο άνηκε ολοκληρωτικά στους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι με Νιλικίνα, ΜακΚίσικ στην πεντάδα έβγαζαν τεράστια ενέργεια στο παρκέ και με απενεργοποιημένους τους Ναν και Χέιζ-Ντέιβις έφτασαν μέχρι και το +17 (36-19).

Οι πράσινοι αντίθετα έβγαζαν έναν εκνευρισμό στο παρκέ, με λάθος αποφάσεις και αρκετά άστοχα σουτ, με μοναδικές εξαιρέσεις τους Όσμαν και Χουάντσο που κρατούσαν επιθετικά το «τριφύλλι».

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός εμφάνισε ένα άλλο πρόσωπο, «έσβησε» το προβάδισμα των πρωταθλητών Ελλάδας και οι δύο ομάδες μπήκαν στην τέταρτη και τελευταία περίοδο, με την απόσταση στο καλάθι (58-56).

Οι Πειραιώτες όμως με κατάθεση ψυχής και σπουδαίες άμυνες, δεν λύγισαν παρότι ο Παναθηναϊκός πέρασε ακόμα και μπροστά και πήραν μια σπουδαία νίκη, κομβικής σημασίας για τη συνέχεια.

Με το αποτέλεσμα αυτό ο Ολυμπιακός ανέβηκε στο 19-10 και την τρίτη θέση, ενώ το «τριφύλλι» με ρεκόρ 16-14 και βρίσκεται οριακά εντός της πρώτης δεκάδας

Tην επόμενη αγωνιστική οι Πειραιώτες έχουν διπλή αποστολή στη Γαλλία, όπου και θα αντιμετωπίσουν αρχικά την Παρί (10/3, 21:45) και εν συνέχεια τη Μονακό (12/3, 20:00) του Βασίλη Σπανούλη, ενώ οι πράσινοι θα υποδεχθούν εντός έδρας τη Ζαλγκίρις (12/3, 22:00).

Η εξέλιξη του ματς

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας έχοντας να διαχειριστεί τις δύο σημαντικές απουσίες των Βεζένκοφ-Γουόκαπ αλλά και του Μόρις ξεκίνησε στο παρκέ του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας με τους Νιλικίνα, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Πίτερς και Μιλουτίνοφ, ενώ από την άλλη ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε τους Γκραντ, Ναν, Όσμαν, Χουάντσο και Χολμς.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με απόλυτη ευστοχία από τα 6,75 και με 2/2 τρίποντα πήρε το πρώτο ισχνό προβάδισμα στην αναμέτρηση (6-2), με τους πράσινους να απαντούν και με ένα σερί 5-0 να περνούν μπροστά στο σκορ με 6-7.

Το «τριφύλλι» είδε τον Χολμς να φορτώνεται νωρίς με δύο φάουλ και να κάθεται στον πάγκο, με τον Μήτογλου να παίζει σε θέση «5», καθώς μοναδικός «καθαρός» ψηλός στη δωδεκάδα, ελέω της απουσίας Λεσόρ, ήταν ο Κένεθ Φαρίντ.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλησαν ευθύς αμέσως να εκμεταλλευτούν την υπεροχή τους κάτω από τη ρακέτα, αλλά και την αστοχία των φιλοξενούμενων και με «όπλο» τους την άμυνα πέρασαν εκ νέου μπροστά και έκλεισαν το πρώτο δεκάλεπτο στο +7 και το 20-13.

«Ερυθρόλευκη» κυριαρχία με ΜακΚίσικ και Νιλικίνα



Οι πρωταθλητές Ελλάδας έβγαζαν τεράστια ενέργεια σε άμυνα-επίθεση, σε αντίθεση με τους πράσινους που υστερούσαν σε εντάσεις και με καλάθι του ΜακΚίσικ πήραν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα στο παιχνίδι (24-13), ενώ ο Νιλικίνα με τρίποντο έστειλε τη διαφορά στο +14 και το 29-15, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το τέλειο ξεκίνημα στη δεύτερη περίοδο.

Ο Παναθηναϊκός πάρα το τάιμ-άουτ που ζήτησε εσπευσμένα ο κόουτς Αταμάν προκειμένου να ανακόψει το ρυθμό των γηπεδούχων και να ηρεμήσει τους παίκτες του, δεν άλλαξε την εικόνα των πράσινων, οι οποίοι δυσκολεύονταν να βρουν λύσεις επιθετικά, με τους Πειραιώτες μάλιστα να ανεβαίνουν στο +17 και το 36-19.

Ωστόσο, τρία λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, το «τριφύλλι» βλέποντας τη διαφορά να αυξάνεται, έκανε μια μίνι-αντεπίθεση και έτσι το πρώτο μέρος έκλεισε με το σκορ 40-29 υπέρ του Ολυμπιακού.

«Πράσινο» ξέσπασμα και η διαφορά στο καλάθι

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο ώριμος, ήρεμος και διαβασμένος και με ένα σερί 6-0, όχι μόνο έριξε τη διαφορά σε μονοψήφιο αριθμό αλλά μείωσε στο -5 και το 40-35. Πάρα το «ξέσπασμα» των φιλοξενούμενων, οι πρωταθλητές Ελλάδας έδειξαν την απαραίτητη ψυχραιμία και με τρίποντο του Φουρνιέ ξαναέστειλαν τη διαφορά στους δέκα και το 49-39. Η ομάδα όμως του κόουτς Αταμάν ήταν πολύ σκληρή για να… πεθάνει και με ένα σερί 8-0 μείωσε στους δύο πόντους (49-47).

Οι γηπεδούχοι παρότι είδαν τη διαφορά να «εξατμίζεται» έδειξαν εκ νέου ψυχραιμία και ο αρχηγός του Ολυμπιακού, Κώστας Παπανικολάου, με τρίποντο έδωσε στην ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα προβάδισμα επτά πόντων (54-47), μην αφήνοντας το «τριφύλλι» να περάσει μπροστά ή έστω να ισοφαρίσει. Παρόλα αυτά οι φιλοξενούμενοι έδειξαν και πάλι χαρακτήρα και μείωσαν στο καλάθι, με το τρίτο δεκάλεπτο να κλείνει με τους «ερυθρόλευκους» στο +2 και το 58-56.

Κατάθεση ψυχής και το ντέρμπι στους Πειραιώτες

Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Παναθηναϊκό να παίρνει για πρώτη φορά το προβάδισμα μετά από σχεδόν 27 λεπτά, έπειτα από τρίποντο του Ναν (58-59), αλλά οι Πειραιώτες απάντησαν αμέσως, πέρασαν μπροστά, με τον Ντόρσεϊ να κάνει το 70-63 από τα 6,75. Στο πιο κρίσιμο σημείο του παιχνιδιού και με το χρόνο να μετρά αντίστροφα, οι γηπεδούχοι έβγαλαν τεράστια ψυχή και ανέβηκαν με ένα σερί 6-0 στο +9 και το 75-66, όμως οι φιλοξενούμενοι με 2/2 βολές τους Χέιζ Ντέβις μείωσαν στους τέσσερις (77-73), 2:24 πριν το τέλος.

ΜακΚίσικ και Νιλικίνα ήταν εύστοχοι από τη γραμμή των βολών, εκμεταλλευόμενοι το λάθος του Σλούκα για το 81-75 στο 39'. Το μοιραίο λάθος του Ναν (βήματα) στα 33.2'' πριν το τέλος, με το σκορ στο 83-78, έγειρε οριστικά την πλάστιγγα υπέρ των γηπεδούχων που πανηγύρισαν τη νίκη στο ντέρμπι

Τα δεκάλεπτα: 20-13, 40-29, 58-56

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Νιλικίνα 10 (1/1 δίποντο, 2/5 τρίποντα, 2/2 βολές, 2 κλεψίματα), Γουορντ 10 (5/5 δίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Παπανικολάου 8 (2), Ντόρσεϊ 13 (1/3 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 2/3 βολές, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Πίτερς 8 (1/2 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3/5 βολές, 3 ριμπάουντ), Μιλουτίνοβ 12 (4/5 δίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ), Τζόσεφ 10 (2/5 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 3/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο), ΜακΚίσικ 8 (2/2 δίποντα, 4/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα), Τζόουνς 2 (1/4 δίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 1 κλέψιμο), Φουρνιέ 5 (1/2 δίποντα, 1/7 τρίποντα, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)



Παναθηναϊκός (Αταμάν): Σορτς, Όσμαν 14 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 4/4 βολές, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χολμς 4 (2/3 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Σλούκας 2 (0/1 δίποντο, 0/3 τρίποντα, 3 ασίστ, 2 λάθη), Χέιζ-Ντέιβις 12 (3/6 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 3/3 βολές, 3 ριμπάουντ, 3 κλεψίματα, 3 λάθη), Ρογκαβόπουλος 2, Γκραντ 9 (4 ασίστ), Ναν 20 (5/7 δίποντα, 3/6 τρίποντα, 1/1 βολή, 6 ασίστ, 6 λάθη), Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ 14 (4/4 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 7 ριμπάουντ), Μήτογλου 3 (1)