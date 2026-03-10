Breaking news icon BREAKING
Σπορ Μπάσκετ Euroleague Ολυμπιακός Παρί

Η ώρα και το κανάλι του Παρί-Ολυμπιακός για την Euroleague

Που θα δείτε την μάχη της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα απέναντι στους Γάλλους για την 34η αγωνιστική.

Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Μετά τη νίκη του στο «ντέρμπι» αιωνίων με 86-80 στο ΣΕΦ, απέναντι στον Παναθηναϊκό, ο Ολυμπιακός έκανε... άλμα τετράδας. Τα δύσκολα για τους «ερυθρόλευκους» όμως είναι μπροστά κι αρχίζουν με τον αγώνα στη Γαλλία, απέναντι στην Παρί του Ναντίρ Χιφί.

Οι Παριζιάνοι δεν διεκδικούν τίποτα με αξιώσεις, όσον αφορά τη φετινή EuroLeague. Βρίσκονται στην 16η θέση με ρεκόρ 11-16, ενώ οι Πειραιώτες έχουν συγκεντρώσει 19 νίκες και προφανώς, μόνος στόχος τους είναι να επιτύχουν την 20η φετινή τους στην κορυφαία λίγκα της Ευρώπης.

Αξίζει να σημειωθεί πως το ματς που θα πραγματοποιηθεί, έχει να κάνει με την 34η αγωνιστική της EuroLeague!

Πού θα δείτε το Παρί - Ολυμπιακός

(10/3, 21.45) / Παρί - Ολυμπιακός / Nova Sports Prime

