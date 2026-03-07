Η αγκαλιά του Μπαρτζώκα στον Κωστούλα μετά τη νίκη του Ολυμπιακού στο ντέρμπι του ΣΕΦ (pic)

Ο Ολυμπιακός των πολλών απουσιών επικράτησε (86-80) του Παναθηναϊκού AKTOR για την 30η αγωνιστική της EuroLeague, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για το πλεονέκτημα έδρας και ο Μπάμπης Κωστούλας, πρώην παίκτης των «ερυθρολεύκων», που αγωνίζεται στην Premier League για λογαριασμό της Μπράιτον, έδωσε το «παρών» στο Φαληρικό στάδιο για να παρακολουθήσει από κοντά την προσπάθεια των παικτών του Γιώργου Μπαρτζώκα, συγχαίροντας τον προπονητή των Πειραιωτών για τη νίκη μετά το ματς.

Μαζί του βρέθηκε και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο προπονητής του τμήματος ποδοσφαίρου. Το «παρών» στον αγώνα έδωσε, επίσης και ο νέος CEO της EuroLeague, Τσους Μπουένο.

Ο 18χρονος πρώην επιθετικός των Πειραιωτών, αφού αρχικά μίλησε στην κάμερα του EuroLeague TV, αναφέροντας πως θεωρεί ότι «φέτος είναι η χρονιά του Ολυμπιακού», εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία να συναντήσει τον προπονητή της ομάδας, Γιώργο Μπαρτζώκα, με τον οποίο και συνομίλησαν μετά τη λήξη.

Οι δυο τους τα είπαν σε ευχάριστο κλίμα και η κάμερα της ΚΑΕ ήταν εκεί για να απαθανατίσει τη στιγμή.

Η φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στα κοινωνικά δίκτυα έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά και συνοδεύτηκε από τη λεζάντα «Οι δεσμοί με τον Θρύλο δεν σβήνουν ποτέ», αφήνοντας να εννοηθεί πως παρά το γεγονός πως ο ταλαντούχος Κωστούλας αγωνίζεται πλέον στην Αγγλία, διατηρεί τη σύνδεσή του με την ομάδα του Πειραιά «ολοζώντανη».

Υπενθυμίζουμε, πως ο νεαρός άσος είχε επισκεφθεί τα αποδυτήρια της ομάδας ποδοσφαίρου για να πανηγυρίσει με τους παλιούς του συμπαίκτες, όταν ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει (2-1) τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του Champions League.