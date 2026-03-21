Κωστούλας: Επιστροφή στην αποστολή της Μπράιτον για το παιχνίδι με την Λίβερπουλ

Ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού μπήκε στην αποστολή για το ματς με την ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ, μετά από δυο αγώνες, όπου είχε μείνει εκτός. Ο νεαρός Έλληνας επιθετικός βρίσκεται ξανά στις επιλογές του Φαμπιάν Χιουρτσέλερ για τον αγώνα της ομάδας του απέναντι στη Λίβερπουλ, για την 31η αγωνιστική της Premier League, ξεκινώντας από τον πάγκο.

Αυτή είναι η πρώτη του παρουσία του Κωστούλα μετά από περίπου 20 μέρες που βρισκόταν εκτός και συγκεκριμένα από τους αγώνες με Άρσεναλ και Σάντερλαντ. Η τελευταία φορά που αγωνίστηκε ήταν στις 14 Φεβρουαρίου, σε εντός έδρας αναμέτρηση Κυπέλλου Αγγλίας απέναντι στην ίδια αντίπαλο.