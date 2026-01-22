Κωστούλας: Ο Έλληνας που σκοράρει ψαλιδάκια... από τα 14 (vid)

Ο Μπάμπης Κωστούλας έγραψε ιστορία. Ο 18χρονος διεθνής επιθετικός με αδιανόητο ανάποδο ψαλιδάκι ισοφάρισε για την Μπράιτον στην αναμέτρηση με την Μπόρνμουθ. Ο πρώην επιθετικός του Ολυμπιακού, μιμήθηκε τον συμπαίκτη του στον Ολυμπιακό, τη περσινή σεζόν, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί και με ένα γκολ σπάνιας ομορφιάς, έφερε το παιχνίδι με τα «κεράσια» στα ίσα.



Ο νεαρός επιθετικός, ο οποίος γνώρισε την αποθέωση τόσο από τον Τιερί Ανρί, όσο από τους συμπαίκτες και τον προπονητή του, αναδείχθηκε ο πολυτιμότερος του αγώνα με την Μπόρνμουθ.



Ωστόσο, αυτή δεν ήταν η μοναδική φορά, που ο Μπάμπης Κωστούλας κατάφερε κάτι παρόμοιο, καθώς είχε πετύχει ένα πανομοιότυπο γκολ, όταν ήταν 14 ετών! Στις 21 Νοεμβρίου του 2021, η Κ15 του Ολυμπιακού κόντραρε τις δυνάμεις της στο γήπεδο της Προοδευτικής με την αντίστοιχη ομάδα του ΠΑΟΚ για το πρωτάθλημα.





Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν φτάσει στην πολυπόθητη νίκη με 3-1, με πρωταγωνιστή τον Κωστούλα, ο οποίος είχε βρει δίχτυα με ανάποδο ψαλίδι. Η μπάλα ήταν στον αέρα και ο τότε 14χρονος επιθετικός δεν το σκέφτηκε και πάρα πολύ και με υπέροχο τρόπο την έστειλε στα δίχτυα.