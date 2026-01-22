Champions League: Το απίστευτο σενάριο που ο Ολυμπιακός αποκλείεται ακόμη και με νίκη επί του Άγιαξ

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League στην 24η θέση της κατάταξης, φτάνοντας τους 8 βαθμούς μετά την εντυπωσιακή επικράτηση με 2-0 απέναντι στη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης». Το αποτέλεσμα αυτό έβαλε τους «ερυθρόλευκους» σε θέση ισχύος, καθώς η πρόκριση στα playoffs της διοργάνωσης εξαρτάται πλέον σε μεγάλο βαθμό από τους ίδιους.



Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ γνωρίζει πως με νίκη στην τελευταία αγωνιστική θα εξασφαλίσει χωρίς αστερίσκους την παρουσία της στην επόμενη φάση, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις ακόμη και η ισοπαλία μπορεί να αποδειχθεί αρκετή. Με βάση την εικόνα της βαθμολογίας, το όριο πρόκρισης εκτιμάται πως θα διαμορφωθεί στους 9 ή 10 βαθμούς, τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει ήδη συγκεντρώσει 8.



Την περσινή σεζόν, η είσοδος στα νοκ άουτ κρίθηκε στους 11 βαθμούς, με την Κλαμπ Μπριζ να συνεχίζει και τη Ντινάμο Ζάγκρεμπ να μένει εκτός, παρότι είχε την ίδια συγκομιδή, λόγω των κριτηρίων ισοβαθμίας.



Πώς μπορεί να μείνει εκτός ακόμη και με νίκη στο Άμστερνταμ



Παρότι ο Ολυμπιακός έχει ξεκάθαρο προβάδισμα, υπάρχει ένα εξαιρετικά ακραίο, αλλά μαθηματικά υπαρκτό σενάριο, στο οποίο ακόμη και η νίκη απέναντι στον Άγιαξ στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» δεν θα αποδειχθεί αρκετή για την πρόκριση.



Σε περίπτωση που οι Πειραιώτες επικρατήσουν με 1-0, αλλά ταυτόχρονα η Νάπολι, η οποία βρίσκεται πιο χαμηλά στη βαθμολογία με τους ίδιους βαθμούς, νικήσει την Τσέλσι με διαφορά τουλάχιστον δύο τερμάτων, τότε οι Λονδρέζοι θα είναι αυτοί που θα πάρουν το εισιτήριο για τη συνέχεια, υπό την προϋπόθεση ότι καμία από τις ομάδες που βρίσκονται πάνω από τον Ολυμπιακό δεν θα ηττηθεί.



Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει:



1) η Γαλατάσαραϊ να αποσπάσει τουλάχιστον ισοπαλία εκτός έδρας απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι,



2) η Καραμπάχ να φύγει νικήτρια από την έδρα της Λίβερπουλ,



3) οι Λεβερκούζεν, Αϊντχόφεν, Μονακό και Αθλέτικ Μπιλμπάο να κερδίσουν τα δικά τους παιχνίδια,



4) και η Κοπεγχάγη να περάσει από το «Καμπ Νόου» απέναντι στην Μπαρτσελόνα με διαφορά τριών ή περισσότερων τερμάτων.



Αν επαληθευτεί η συντριπτική πλειονότητα αυτών των αποτελεσμάτων και οι ομάδες που θα φτάσουν ή θα ξεπεράσουν τους 11 βαθμούς υπερέχουν και στη διαφορά τερμάτων, τότε ο Ολυμπιακός ενδέχεται να μείνει εκτός συνέχειας, παρά τη νίκη του στην τελευταία αγωνιστική.



Ένα σενάριο με ελάχιστες πιθανότητες, το οποίο ωστόσο αποτυπώνει πόσο αμείλικτη και απρόβλεπτη είναι η νέα μορφή της League Phase του Champions League.