Άγιαξ: Νίκη επί της Φόλενταμ με υπογραφή Μπάας πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό (videos)

Ο Άγιαξ αναμένεται να εμφανιστεί απέναντι στον Ολυμπιακό την Τετάρτη (28/1 22:00) με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία, καθώς επικράτησε της Φόλενταμ με 2-0 για το πρωτάθλημα Ολλανδίας.

Ο Γιούρι Μπάας εκμεταλλεύτηκε δύο μπαλιές του Μπουνίντα στο 13ο και στο 36ο λεπτό για να σημειώσει ισάριθμα τέρματα για τον Αίαντα, ο οποίος διαχειρίστηκε άψογα το προβάδισμά του, και κέρδισε, ανεβαίνοντας στην 2η θέση της Eredivisie, έχοντας έναν βαθμό, αλλά και ένα ματς παραπάνω από την Φέγενορντ. Για την ομάδα του Φρέντ Γκριμ, επέστρεψε στην δράση ο επιθετικός Βέγκχορστ, ο οποίος είχε τραυματιστεί στον αστράγαλο, ενώ αγωνίστηκε για 63 λεπτά και ο χαφ Ρέιχερ, ο οποίος είχε τραυματιστεί με την Βιγιαρεάλ. Παραμένει εκτός ο Μπέργκχαους.

🇳🇱 Ajax 2-0 Volendampic.twitter.com/xBKXDVkhr9 — Goals Xtra (@GoalsXtra) January 24, 2026

Ο Γκρίμ έκανε τρείς αλλαγές σε σχέση με την παράταξη που είχε επιλέξει στον αγώνα με την Βιγιαρεάλ, με τον Ρόσα να αντικαθιστά τον τιμωρημένο Βάινταλ και τους Στερ και Μπουνίντα να παίρνουν τη θέση των Μόκιο και Γκοντς αντίστοιχα.