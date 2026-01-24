Ολυμπιακός - Βόλος 1-0: Ο Ελ Καμπί ηγήθηκε του «ερυθρόλευκου» rotation πριν το... Άμστερνταμ

Ο Ολυμπιακός με το μυαλό στην «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα», επικράτησε του Βόλου με 1-0 για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Οι νταμπλούχοι έπιασαν κορυφή έχοντας ένα παιχνίδι λιγότερο και πλέον στρέφουν την προσοχή τους 100% στον τελικό της Τετάρτης (28/1, 22:00) κόντρα στον Άγιαξ, με μοναδικό στόχο το διπλό και την πρόκριση στην ενδιάμεση φάση του UEFA Champions League.



O Ελ Καμπί συνέχισε από εκεί που σταμάτησε

Ο Ολυμπιακός των 10 αλλαγών σε σχέση με την αρχική ενδεκάδα της αναμέτρησης με την Λεβερκούζεν για το Champions League, επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του κόντρα στον Βόλο. Το χαμηλό μπλοκ άμυνας του Χουάν Φεράντο δεν επέτρεψε στους ερυθρολεύκους να πατήσουν περιοχή με προϋποθέσεις στα πρώτα 20 λεπτά της αναμέτρησης, με εξαίρεση μόνο δυο σουτ του Ποντένσε που πέρασαν πολύ άουτ.

Οι γηπεδούχοι βρήκαν την λύση με ανάπτυξη από τον άξονα και εκτελεστή ποιόν άλλο; Τον Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο Ποντένσε έκανε μέτρα με την μπάλα, βρήκε με κάθετη στον χώρο τον Μαροκινό, ο οποίος πλάσαρε για το 1-0 στο 26'.

Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν βρήκε πολλές καθαρές ευκαιρίες για γκολ ενώ είχε την απόλυτη υπεροχή στην αναμέτρηση στο πρώτο ημίχρονο, ο Ελ Καμπί επέστρεψε από το Κόπα Άφρικα, και στο πρώτο του ματς ως βασικός, μας έδωσε ξανά να καταλάβουμε για πολλοστή φόρα γιατί πρόκειται για τον πιο χαρισματικό σκόρερ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Μετατρέποντας με ευκολία την μοναδική φορά που βρήκε την φιλοξενούμενη άμυνα ανοργάνωτη, σε γκολ.

Συντήρηση με το μυαλό στην Ολλανδία

Το δεύτερο μέρος ξεκίνησε με μία εντυπωσιακή φάση για τους νταμπλούχους Ελλάδας. Ο Στρεφέτσα με τον Ποντένσε συνεργάστηκαν με... ψηλοκρεμαστές παράλληλες πάσες, με τον Πορτογάλο να προσπαθεί να σκοράρει αλλά ο Σόρια του στέρησε το γκολ κυριολεκτικά πάνω στη γραμμή.

Οι Θεσσαλοί απείλησαν δύο φορές σε 3 λεπτά με τους Μακνί και Γρόσδη , με τον Κωνσταντή Τζολάκη που βρίσκεται στην γνωστή του πλέον φόρμα απόδοσης να λέει «όχι» και να κρατάει το μηδέν.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβασαν ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο και αυτό ήταν εμφανές καθώς έλειπαν οι εντάσεις στις τελικές προσπάθειες μέχρι το 80'. Ο «κεραυνός» του Στρεφέτσα που απομάκρυνε με υπερένταση ο Γεροφωκάς και η κεφαλιά του Τσικίνιο ήταν η πιο αξιόλογες φάσεις του Ολυμπιακού στο δεύτερο μέρος.

Ολυμπιακός: Τζολάκης ,Καλογερόπουλος (72’ Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο , Γκαρθία (64’ Τσικίνιο), Σιπιόνι , Νασιμέντο (85’ Έσε), Ποντένσε (85’ Γιαζίτσι), Στρεφέτσα , Ελ Κααμπί (64’ Γιάρεμτσουκ).

Βόλος: Γραμματικάκης (28’ Γεροφωκάς) , Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα , Χουάνπι (63’ Γκονζάλες), Γρόσδης, Τριανταφύλλου (63’ Τσοκάνης) , Τζόκα (63’ Αμπάντα), Λάμπρου, Μακνί (84’ Τασιούρας).