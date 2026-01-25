Ποιοι φώναξαν «παρών» στο προσκλητήριο του Μεντιλίμπαρ πριν τον τελικό με τον Αγιαξ

Την ευκαιρία να δείξουν την αγωνιστική τους ετοιμότητα ενόψει του τελικού με τον Αγιαξ στο Αμστερνταμ, αλλά και της δύσκολης συνέχειας εντός κι εκτός συνόρων, είχαν οι ρεζέρβες του Ολυμπιακού στην «φτωχή» σε σκορ, αλλά πλούσια σε συμπεράσματα αναμέτρηση με τον Βόλο.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ το είπε και το έκανε. Φρέσκαρε στο 95% την ενδεκάδα που παρέταξε απέναντι στη Λεβερκούζεν κι έδωσε την ευκαιρία σχεδόν σε όλους όσους δεν είχαν μεγάλη συμμετοχή τον τελευταίο καιρό, ή να βρεθούν στην ενδεκάδα ή να πάρουν χρόνο συμμετοχής.

Πλην του Τζολάκη, ο οποίος για μία ακόμη φορά στο πρωτάθλημα έκανε clean sheet (8η σε 11 ματς) όλοι οι άλλοι δεν ήταν στο αρχικό σχήμα του αγώνα της Τρίτης με τη Μπάγερ, κίνηση με ρίσκο, αλλά ακόμη περισσότερη λογική, καθώς ακολουθεί την Τετάρτη η «μητέρα των μαχών» επί ολλανδικού εδάφους.

Ξεκινώντας από την άμυνα προς την επίθεση, ο Αλέξης Καλογερόπουλος ανταποκρίθηκε με συνέπεια σε ρόλο δεξιού μπακ κι ας μη φημίζεται για τις επιθετικές του αρετές. Μπιανκόν και Μάνσα στις θέσεις των στόπερ δεν ζορίστηκαν ιδιαίτερα, καθώς οι τελικές που εκδηλώθηκαν από τους επιθετικούς του Βόλου ήταν μετρημένες στα δάκτυλα του ενός χεριού. Ο νεαρός Βραζιλιάνος είχε καλές επαφές με τη μπάλα, για ακόμη μία φορά, αλλά είχε ζητήματα στις τοποθετήσεις και κάποιες επιπόλαιες επιλογές.

Εξαιρετικός και στις δύο πλευρές του γηπέδου ο Σιπιόνι

Ο Μπρούνο αριστερά, στάθηκε αξιοπρεπώς, χωρίς κάτι φανταχτερό στο σκέλος της επίθεσης. Ο 21χρονος Σιπιόνι σε ρόλο κόφτη ήταν εξαιρετικός στα ανασταλτικά του καθήκοντα, πάτησε κάθε σπιθαμή του γηπέδου, ενώ έδειξε και θράσος επιθετικά, καθώς επιχείρησε να σκοράρει με δύο-τρία καλοζυγισμένα σουτ εκτός περιοχής. Ηταν από τα πιο μυαλωμένα και με τακτική συνέπεια παιχνίδια του Αργεντινού χαφ από το καλοκαίρι που πρωτοπάτησε το πόδι του στον Πειραιά.

Δίπλα του ο Ντάνι Γκαρθία δεν έδειξε κάτι διαφορετικό απ' ότι είδαμε σε προηγούμενα παιχνίδια φέτος. Εκανε τα απαραίτητα, πέρασε γενικά απαρατήρητος κι αποτέλεσε την πρώτη αλλαγή, παρέα με τον σκόρερ Ελ Καμπί, ο οποίος έπρεπε να πάρει ανάσα ενόψει του «Αίαντα». Μπροστά τους ο Ντιόγκο Νασιμέντο έβγαλε ενέργεια σε ρόλο αντί-Τσικίνιο, πήρε πρωτοβουλίες, ζήτησε και κράτησε τη μπάλα στα πόδια του, ενώ από δική του ενέργεια ήρθε το 2-0, το οποίο, όμως, δεν μέτρησε λόγω της... βιασύνης του Ελ Καμπί να μπει μπροστά του και να κάνει, παρότι εκτεθειμένος, την τελική πάσα στον Ποντένσε.

Ο Ντανιέλ ήταν κεφάτος και με γεμάτες μπαταρίες μετά από καιρό, έβγαλε την ασίστ στο νικητήριο γκολ, πέτυχε ένα ακόμη που -σωστά- δεν μέτρησε, αλλά δεν απέφυγε για μία ακόμη φορά και κάποιες περιττές ενέργειες, ενδεικτικές του άγχους που τον διακατέχει τελευταία για να δείξει το κάτι παραπάνω. Ο Πορτογάλος ζογκλέρ, πάντως, εμφανίστηκε ανεβασμένος κι αυτό αποτελεί καλό οιωνό για τη συνέχεια...

Στο άλλο φτερό, το δεξί, ο Στρεφέτσα είχε διάθεση, μπήκε στη φωτιά, πήρε πρωτοβουλίες, απείλησε, αν και για μία ακόμη φορά οι περισσότερες πρωτοβουλίες του έμειναν ημιτελείς. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Βραζιλιάνος εξτρέμ βρίσκεται στο στόχαστρο ομάδων του εξωτερικού, κάτι που συμβαίνει και με τον Γιαζίτζι, ο οποίος έπαιξε μερικά λεπτά ως αλλαγή και πέρασε ουσιαστικά χωρίς να φανεί...

Στα ρηχά κολύμπησε και ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ που βρέθηκε στον αγωνιστικό χώρο για περίπου 25 λεπτά στη θέση του Αγιούμπ, στην κορυφή της επίθεσης...