Η βαθμολογία της Stoiximan Super League μετά τις νίκες Ολυμπιακού και ΑΕΚ

Οι αγώνες του Σαββάτου (24/1) για την Stoiximan Super League είχαν νικητές Ολυμπιακό και ΑΕΚ, απέναντι σε Βόλο και Αστέρα AKTOR αντίστοιχα.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Βόλου στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» με 1-0, με το γκολ του Ελ Καμπί στο 26' να κρίνει το αποτέλεσμα. Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Τρίπολη, και κέρδισε τον Αστέρα 0-1, με το γκολ του Λούκα Γιόβιτς στο 38' να δίνει την νίκη στην Ένωση.

Η βαθμολογία της Super League