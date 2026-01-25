ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς που τηρεί την υπόσχεση του, η εγγύηση Στρακόσα και τώρα... Ολυμπιακός

Για τρίτη σερί χρονιά η ΑΕΚ έφυγε με το «διπλό» από την έδρα του Αστέρα AKTOR με σκορ 1-0 και ξαναπάτησε κορυφή μια βδομάδα πριν από το ντέρμπι κορυφής με τον Ολυμπιακό στην Νέα Φιλαδέλφεια. Η Ένωση δεν ενθουσίασε με την απόδοση της, παρά το πολύ δυνατό ξεκίνημα και με πρωταγωνιστές τον κόσμο της, τον πιο φορμαρισμένο επιθετικό και τον ίσως καλύτερο τερματοφύλακα του πρωταθλήματος, πήρε την νίκη που αποτελούσε και το ζητούμενο πριν την έναρξη της αναμέτρησης.

Eurokinissi

Ο απρόβλεπτος Αστέρας, το πρώτο τέταρτο και η... εξαφάνιση

Η ΑΕΚ πήγε στην πρωτεύουσα της Αρκαδίας με σκοπό να κερδίσει ένα ματς που ήξερε από την αρχή ότι κρύβει κίνδυνους και χρειάζεται προσοχή. Και αυτό γιατί οι γηπεδούχοι έρχονταν από αλλαγή προπονητή, κάτι που θα τους έκανε απρόβλεπτους και με ανεβασμένη ψυχολογία. Η πρωτοπόρος όμως σκεφτόταν μόνο τους τρεις βαθμούς και το έδειξε εμπράκτως στο πρώτο τέταρτο όπου έκλεισε στα καρέ του τον Αστέρα και μάλιστα είχε τρεις ευκαιρίες που θα μπορούσε να είχε ανοίξει το σκορ πιο νωρίς.

Eurokinissi

Από εκεί και έπειτα όμως οι «κιτρινόμαυροι» εμφάνισαν μέτρια εικόνα, ενώ κινδύνεψαν σοβαρά να δεχτούν την ισοφάριση σε περισσότερες από μια περιπτώσεις. Το σημαντικό είναι όμως ότι τελικά κατάφεραν και πήραν τους τρεις βαθμούς, κάτι που θα τους δώσει ηρεμία για να μπορέσουν να διορθώσουν τα κακώς κείμενα, καθώς την Κυριακή υποδέχονται τον Ολυμπιακό στην έδρα τους και εκεί τέτοια εικόνα δεν θα μείνει ασυγχώρητη από τους νταμπλούχους Ελλάδος.

Η εγγύηση στον «1» και στο «9» αποτελούν τα όπλα της

Πριν τις γιορτές, ο Λούκα Γιόβιτς είχε δηλώσει ότι δεν είναι ικανοποιημένος από την απόδοση του παρά τα σημαντικά γκολ που είχε ήδη πετύχει, ενώ πρόσθεσε ότι θα βελτιωθεί στο δεύτερο μισό της σεζόν και θα βοηθήσει την ΑΕΚ να πετύχει τους στόχους της. Από ότι φαίνεται όντως ο Σέρβος φορ με τα πέντε γκολ που έχει πετύχει στα τελευταία δυο παιχνίδια έχει φτάσει τα 12 στο πρωτάθλημα και είναι ένας από τους βασικούς πυλώνες της ομάδας στην σεζόν, τηρώντας την υπόσχεση του.

Eurokinissi

Από την άλλη όσο επιδραστικός είναι στην επίθεση ο Γιόβιτς, άλλο τόσο είναι στην εστία ο Θωμάς Στρακόσα. Ο διεθνής Αλβανός γκολκίπερ συνεχίζει να κρατάει όρθια την Ένωση στα δύσκολα κάνοντας την διοίκηση, αλλά και τον προπονητή να τρίβουν τα χεριά τους για την επιλογή τους κάτω από τα γκολπόστ. Συγκεκριμένα, η απόκρουση του πορτιέρε των φιλοξενούμενων στις καθυστερήσεις του αγώνα με τους Αρκάδες, δείχνει πόσο σημαντικό είναι για μια μεγάλη ομάδα να εμπνέει εμπιστοσύνη ο τερματοφύλακας της, κάτι που δεν γινόταν σε καμιά περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια.

Eurokinissi

Ο κόσμος που φώναξε πάλι παρών και ο χαφ που... έρχεται

Ίσως για την ΑΕΚ τα παραπάνω να μην ήταν αρκετά αν δεν είχε μαζί της τον κόσμο της που γέμισε το γήπεδο, ώστε να σπρώξει την ομάδα προς την νίκη. Οι Ενωσίτες εξάντλησαν τα 4.000 εισιτήρια, βρέθηκαν διπλά στον Νίκολιτς και στους παίχτες του και έφυγαν χαρούμενοι και έτοιμοι να δημιουργήσουν άλλο ένα sold out στο κυριακάτικο ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό.

Όσον άφορα τα πρόσωπα δεν είχαμε κάποιον άλλον να ξεχωρίζει, ενώ αυτήν την φορά ακόμα και οι αλλαγές του Σέρβου τεχνικού δεν βοήθησαν την ομάδα να δημιουργήσει όσο θα ήθελε και να κλειδώσει την νίκη πριν από το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή.

Για παράδειγμα, η είσοδος του Ζοάο Μάριο σε αυτό το γήπεδο και με το ματς να ορίζεται κυρίως από την δύναμη δεν ήταν και η πιο σοφή επιλογή. Το σημαντικό όμως για μια καινούργια ομάδα όπως η Ένωση, είναι ότι μαθαίνει να κερδίζει ακόμα και όταν δεν είναι στην καλή της ημέρα, ένα στοιχείο που χρειάζεται να έχουν ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό.

Από εκεί και πέρα σίγουρα για να λειτουργήσει ακριβώς όπως θέλει το σύστημα με τους δυο επιθετικούς ο Νίκολιτς, χρειάζεται ο χαφ που θα κάνει την διαφορά όπως ο ίδιος δήλωσε μετά το παιχνίδι. Πάντως είτε έρθει είτε δεν έρθει μέσα στην βδομάδα πρέπει να είναι έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα όσο πιο σύντομα γίνεται, ώστε η ΑΕΚ να κυνηγήσει με αξιώσεις τους υψηλούς της στόχους σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Eurokinissi

Υ.Γ. Κοϊτά, Ρέλβας, Γιόβιτς και Ρότα συμπλήρωσαν κάρτες και θα χάσουν ένα από τα επόμενα τέσσερα κρίσιμα παιχνίδια με Ολυμπιακό (εντός), Πανσερραϊκό (εκτός), ΠΑΟΚ (εκτός) και Λεβαδειακό (εντός), δημιουργώντας άλλον έναν πονοκέφαλο στο Νίκολιτς για τον καταρτισμό της ενδεκάδας...