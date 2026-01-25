Αυτός είναι ο Ξάβερ Σλάγκερ που προτάθηκε σε ΑΕΚ και Παναθηναϊκό (vid)

Ο Ξάβερ Σλάγκερ απασχολεί έντονα τις τελευταίες μέρες το ρεπορτάζ ελληνικών ομάδων, καθώς φαίνεται να υπάρχει ενδιαφέρον από ΑΕΚ και Παναθηναϊκό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Τούρκου δημοσιογράφου, Εκρέμ Κονούρ, ο 28χρονος Αυστριακός χαφ της Λειψίας προτάθηκε στις δυο Αθηναϊκές ομάδες, όμως όπως τονίζεται στο ρεπορτάζ, το γεγονός ότι κοστίζει ακριβά, αλλά και το ιστορικό τραυματισμών περιορίζουν τις πιθανότητες για την μεταγραφή του είτε στην Ένωση είτε στους «πράσινους».

Ο διεθνής Αυστριακός αποτελεί μια πολύ ποιοτική λύση στο κέντρο, με την αξία του να είναι κοντά στα δέκα εκατομμύρια ευρώ. Το καλοκαίρι το συμβόλαιό του με τους Γερμανούς λήγει, επομένως φαντάζει μια καλή ευκαιρία για τις ελληνικές ομάδες να κινηθούν για να πάρουν την υπογραφή του. Την περίπτωσή του εξετάζουν και οι Ρόμα και Γιουβέντους.

Το προφίλ του Aυστριακού μέσου

Ο Σλάγκερ καθιερώθηκε στη Σάλτσμπουργκ όπου κατέκτησε τα πάντα. πήρε μεταγραφή στην Γερμανία και στη Βόλφσμπουργκ, και τον Ιούνιο του 2022 η Λειψία τον απέκτησε δίνοντας στους «λύκους» 12 εκατομμυρίων ευρώ. Με τους γερμανούς κατέκτησε το Κύπελλο και το Σούπερ Καπ, και είχε κομβικό ρόλο μέχρι και την προηγούμενη σεζόν, ενώ φέτος μετρά 13 συμμετοχές στο πρωτάθλημα και 3 στο Κύπελλο, κυρίως ως αλλαγή, με 939 λεπτά και δύο γκολ.

Συνολικά έχει αγωνιστεί σε 138 παιχνίδια στη Bundesliga, 15 στο Champions League, ενώ έχει και 49 συμμετοχές με την Εθνική Αυστρίας, εκ των οποίων οι τέσσερις στο Euro του 2021. Αν λάβει κανείς υπόψιν όλα τα παράπανω, καταλαβαίνει ότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή με εμπειρίες από το τοπ επίπεδο, σε πολύ καλή ηλικία (28 ετών), που μπορεί να κάνει τη διαφορά στη μεσσαία γραμμή.