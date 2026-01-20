Ολυμπιακός: «Καπαρώνει» 15χρονο ρέκορντμαν – γιο πρώην παίκτη της ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός έκλεισε μια ακόμα υποσχόμενη μεταγραφική κίνηση, αποκτώντας τον 15χρονο μεσοεπιθετικό Αστέρη Κωνσταντινίδη, τον νεότερο παίκτη που έχει αγωνιστεί στην Super League. Ο νεαρός, που πέρυσι σε ηλικία μόλις 15 ετών και 8 μηνών πήρε χρόνο συμμετοχής με τον Πανσερραϊκό στο πρωτάθλημα, έχει βαριά ποδοσφαιρική «κληρονομιά» στην πλάτη του.

Ο πατέρας του Αστέρη είναι ο Σωτήρης Κωνσταντινίδης, πρώην μεσοεπιθετικός που αγωνίστηκε για χρόνια στην ΑΕΚ, όπου άφησε το στίγμα του καθώς είχε 201 συμμετοχές με την Ένωση, έχοντας 50 γκολ και 4 ασίστ, ενώ σκόραρε και σε τελικό Κυπέλλου το 2002, μάλιστα κόντρα στον Ολυμπιακό.

Ο Αστέρης στις 6 Φεβρουαρίου 2025 είχε υπογράψει το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο έως το 2028 με την ομάδα των Σερρών, και ο Ολυμπιακός τον εντόπισε και τον... άρπαξε, δείχνοντας την εμπιστοσύνη που δείχνει στο ταλέντο του και στη νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών.