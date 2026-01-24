Ο Στρακόσια έσωσε το «τρίποντο» για την ΑΕΚ κόντρα στον Αστέρα AKTOR στην Τρίπολη (1-0)

Μετά τα 4 γκολ κόντρα στον Παναθηναϊκό, ο Λούκα Γιόβιτς συνέχισε και στην Τρίπολη!

Με ακόμη ένα γκολ του ποιοτικού Σέρβου φορ η ΑΕΚ νίκησε 0-1 τον Αστέρα AKTOR πολύ δύσκολα μέσα στην Αρκαδία και ανέβηκε στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League, με ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό να έχουν αγώνα λιγότερο.

Ο Λούκα Γιόβιτς έδωσε τη λύση για την ΑΕΚ σε ένα ματς που η ομάδα του δεν λειτούργησε καλά, είχε μικρά καλά διαστήματα, έδωσε δικαιώματα πολλές φορές και ο βελτιωμένος Αστέρας AKTOR στο ντεμπούτο του Μίλαν Ράσταβατς της έβαλε δύσκολα, έχοντας σπουδαίες ευκαιρίες στο τέλος με τον Στρακόσια να κρατά όρθια την ΑΕΚ!

Το γκολ ήρθε στο 36' με τον Πήλιο και τον Βάργκα να δημιουργούν και τον Γιόβιτς να σκοράρει για 12η φορά στο πρωτάθλημα με υπέροχο σουτ!

Το ματς

Ο Μάρκο Νίκολιτς αποφάσισε να ξεκινήσει το ματς στην Τρίπολη με τον Στρακόσια κάτω από τα δοκάρια, τον Ρότα δεξί μπακ, τον Πήλιο αριστερό μπακ, τον Μουκουντί με τον Ρέλβας στα στόπερ, τον Πινέδα με τον Μάνταλο στον άξονα, τον Λιούμπιτσιτς δεξιά στην επίθεση, τον Κοϊτά αριστερά και στην επίθεση Γιόβιτς με Βάργκα.

Για τον Αστέρα AKTOR ο Μίλαν Ράσταβατς άρχισε στην 11άδα με τον Παπαδόπουλο στο τέρμα, δεξί μπακ τον Άλχο, αριστερό μπακ τον Σιλά, στα στόπερ τον Τριανταφυλλόπουλο με τον Ιβάνοφ, στα χαφ, Τζανδάρη με Μούμο, αριστερά στην επίθεση τον Κετού, δεξιά τον Καλτσά και σέντερ φορ τον Μακέντα,.

Η ΑΕΚ ξεκίνησε με πολύ επιθετική διάθεση το ματς και είχε καλά σουτ στην αρχή με Μάνταλο (κόρνερ) και αμέσως μετά Κοϊτά και Γιόβιτς! Η ομάδα του Νίκολιτς με Πινέδα και Μάνταλο πολύ ψηλά, είχε τον έλεγχο στα πρώτα λεπτά και πίεζε συνεχώς κερδίζοντας σερί κόρνερ. Στο 6' η ΑΕΚ δεν είχε καλή αμυντική μετάβαση, ο Κετού κουβάλησε την μπάλα στην αντεπίθεση, έβγαλε τον Καλτσά σε θέση βολής και ο αρχηγός των Αρκάδων αστόχησε σε άουτ.

Η Ένωση είδε τον Αστέρα να ανεβαίνει για κάποια λεπτά, αλλά γρήγορα ξανά πήρε τα ηνία για να επιτεθεί δίχως να είναι ξανά τόσο πιεστική. Στο 17’ ο Μακέντα τραυματίστηκε και έγινε αλλαγή από τον Γιοακίνι στην κορυφή της επίθεσης. Στο 26' δυνατό διαγώνια σουτ του Κοϊτά, έβγαλε με το πόδι ο Παπαδόπουλος και εν συνέχεια ο Άλχο παραχώρησε κόρνερ. Η ΑΕΚ επέμεινε από αριστερά με δημιουργία από Πήλιο και Κοϊτά δίχως να έχει φτιάξει ακόμη μεγάλη φάση για γκολ σε μισή ώρα αγώνα. Στο 29’ ο Μπαρτόλο εκτέλεσε κόρνερ, κεφαλιά του Τριανταφυλλόπουλου, άουτ η μπάλα σε καλή φάση για τους γηπεδούχους που άρχισαν να πιέζουν ψηλά και η ΑΕΚ να μην ανταποκρίνεται καλά, έχοντας πρόβλημα και στο αμυντικό transition. Στο 34'μακρινό σουτ του Άλχο, πολλά μέτρα άουτ η μπάλα με την ΑΕΚ όσο περνά η ώρα να οπισθοχωρεί και να προβληματίζει. Όλα αυτά μέχρι το 36’, όταν η Ένωση βγήκε στην επίθεση από αριστερά με κούρσα του Πήλιου, ο Βάργκα έκανε ωραία ντρίπλα, έδωσε στον Γιόβιτς και αυτός με τρομερό σουτ έκανε το 0-1 μέσα σε πανηγύρια των 3.500 φίλων της ΑΕΚ!

Η Ένωση μετά το γκολ ηρέμησε το παιχνίδι με τον Αστέρα να ανεβαίνει ξανά προς την περιοχή του Στρακόσια. Στις καθυστερήσεις του α’ ημιχρόνου ο Ρότα έβγαλε ωραία σέντρα από δεξιά, ο Βάργκα ξεμαρκαρίστηκε ωραία και με κεφαλιά έστειλε την μπάλα ελάχιστα άουτ! Και εκεί τελείωσε το ημίχρονο με την ΑΕΚ να κερδίζει 0-1 χάρη στο γκολ του Γιόβιτς, παρότι μετά το 10λεπτο δεν ήταν καλή με πολλά εύκολα λάθη στον άξονα και προβληματική στην αμυντική μετάβαση.

Χωρίς αλλαγές άρχισαν το β’ ημίχρονο Ράσταβατς και Νίκολιτς. Στο 47’ τo κόρνερ εκτελέστηκε, άστοχη έξοδος του Στρακόσα, ο οποίος έχασε τελείως τη φάση, αλλά ο Γκιοακίνι δε βρήκε εστία με το κεφάλι. Στο 53' άστοχο συρτό σουτ του Μούμο από το ημικύκλιο σε καλή φάση του Αστέρα από λάθος του Μουκουντί, ενώ απάντησε αμέσως ο Γιόβιτς με σουτ που απέκρουσε ο Παπαδόπουλος αλλά υποδείχθηκε οφσάιντ στην αρχή της φάσης ο Κοϊτά. Η ΑΕΚ προσπαθούσε να πάρει τα ηνία του ματς και ο Νίκολιτς στο 58’ έβαλε Ζοάο Μάριο και Μαρίν αντί Μάνταλου και Κοϊτά, με τον Πορτογάλο αριστερά και τον Μαρίν στο πλάι του Πινέδα. Η ΑΕΚ έμοιαζε παθητική και μετά τις αλλαγές, δείχνοντας ότι χρειάζεται ταχύτητα για να φύγει στον χώρο και να απειλήσει.

Στο 70’ ο Ράσταβατς έκανε τριπλή αλλαγή με Εμμανουηλίδη, Εντερ και Δεληγιαννίδη αντί Αλχο, Καλτσά και Τζανδάρη, ενώ ο Νίκολιτς στο 72’ έβαλε Ζίνι και Ελίασον αντί Λιούμπιτσιτς και Βάργα για να δώσει ταχύτητα στην ομάδα του. Στο 72’ η μπάλα κόλλησε στην περιοχή της ΑΕΚ, ο Εμμανουηλίδης γύρισε την μπάλα και από τον Γκιοακίνι κατέληξε άουτ. Τέσσερα λεπτά μεγάλη φάση για τον Αστέρα, λάθος στη μεσαία γραμμή, ο Εμμανουηλίδης γύρισε την μπάλα, υπέροχο τακουνάκι από τον Γκιοακίνι και από κοντά ο Μπαρτόλο σούταρε άστοχα! Στο 79’ απάντησε με μεγάλη ευκαιρία, ο Ελίασον σέντραρε, ο Μουκουντί με κεφαλιά από κοντά, έστειλε την μπάλα λίγο άουτ! Στο 83’ ο Ράσταβατς έβαλε Μεντιέτα αντί Μούμο. Στο 90' κεφαλιά του Κετού από κοντά, μπλόκαρε ο Στρακόσια. Στο 90΄ ο Νίκολιτς έβαλε τον Καλοσκάμη αντί του Γιόβιτς. Στο 93' σπουδαία επέμβαση του Στρακόσα σε γυριστή κεφαλιά του Ιβάνοφ! Αμέσως μετά, η ΑΕΚ έφυγε στην αντεπίθεση, με τον Παπαδόπουλο να είναι έξω από την περιοχή του Στρακόσα αλλά δεν έκανε καν τελική αφού γλύστρισε ο Ελίασον σε άδειο τέρμα!

Αστέρας AKTOR-ΑΕΚ 0-1

Γκολ: Γιόβιτς 0-1 (36')

Κίτρινες: Μούμο (20’), Σιλά (58’) – Κοϊτά (55’), Ρέλβας (61’), Ρότα (67’), Γιόβιτς (86’)

Κόκκινες: -

Πηγή: Athletiko.gr