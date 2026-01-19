Οι πιο βαριές ήττες στην καριέρα του Ράφα Μπενίτεθ - Η ΑΕΚ, η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Ρεάλ

Ο Ράφα Μπενίτεθ διαθέτει ένα εντυπωσιακό βιογραφικό. Έχει καταγράψει συνολικά 1217 εμφανίσεις ως πρώτος προπονητής και έχει κατακτήσει ένα πλήθος από τίτλους, συμπεριλαμβανομένου του Champions League.

Ο 65χρονος τεχνικός έχει συνολικά 341 ήττες, χάνοντας περίπου ένα παιχνίδι ανά 3,5 αγώνες (3,56). Πρόκειται για έναν προπονητή, άλλωστε που συχνά διεκδικούσε την κατάκτηση του πρωταθλήματος.

Ο Γιόβιτς που πλήγωσε τον «αμυντικογενή» Μπενίτεθ

Ο Λούκα Γιόβιτς οδήγησε τον Παναθηναϊκό του Μπενίτεθ σε διασυρμό. Σκόραρε τέσσερις φορές, υπογράφοντας μία από τις δύσκολες βραδιές στην καριέρα του Ισπανού προπονητή των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα, η ήττα της Κυριακής (18/01) αποτελεί μία από τις 10 πιο οδυνηρές ήττες που υπέστη ο 65χρονος τεχνικός.

Ο Μπενίτεθ είχε ανέκαθεν τη φήμη ενός προπονητή, που διαφυλάσσει την άμυνα, διαμορφώντας ρόστερ, τα οποία γνώριζαν πως να αποτρέπουν τον κίνδυνο. Οι ομάδες του ήταν συχνά πρώτες στην κατάταξη των κερδισμένων μονομαχιών, «πολεμούσαν» για το αποτέλεσμα, είχαν κοντά τις γραμμές και γνώριζαν να κρατούν το «μηδέν».

Η άμυνα και οι τίτλοι σε Ισπανία και Ευρώπη

Ο Ράφα Μπενίτεθ οδήγησε τη Βαλένθια στην κατάκτηση της La Liga, καθώς και την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA (νυν Europa League), επειδή στηρίχθηκε σε ποιοτικούς επιθετικούς, αλλά και ικανούς αμυντικούς, όπως ο Ρομπέρτο Αγιάλα.

Όταν εγκαταστάθηκε στην Αγγλία, για λογαριασμό της Λίβερπουλ με την οποία κατέκτησε την «κούπα με τα μεγάλα αυτιά», διέπρεψε, χάρη στις αμυντικές αρετές των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι έδειχαν το μαχητικό τους πνεύμα κερδίζοντας μονομαχίες.

Τα «χρήσιμα πειράματα» του Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό

Ο Μπενίτεθ δημιούργησε ομάδες με αγωνιστική ταυτότητα. Ωστόσο, στον Παναθηναϊκό μέχρι στιγμής, αυτό δεν είναι εμφανές. Είναι γνωστό, πως το «τριφύλλι» διανύει περίοδο ολικής αναμόρφωσης του ρόστερ, αλλά και του επιτελείου γύρω από την ομάδα.

Οι ρεπόρτερ αναφέρουν πως η διαδικασία αυτή βρίσκεται στη περίπου στα μισά της διαδρομής. Η σύνθεση του ρόστερ της ομάδας είναι δεδομένο πως θα αλλάξει.

Eurokinissi

Σε αυτό το περιβάλλον, ο Μπενίτεθ δείχνει πρόθυμος να πειραματιστεί. Εναλλάσσει σχηματισμούς, θέσεις, τακτική προσέγγιση και πρόσωπα από παιχνίδι σε παιχνίδι και επεξεργάζεται τα δεδομένα, προκειμένου να καταλήξει σε χρήσιμα συμπεράσματα εν όψει της επόμενης σεζόν.

Η... ανώμαλη προσγείωση στον ανταγωνισμό

Τα... πειράματα του Μπενίτεθ οδήγησαν τον Παναθηναϊκό σε δύο πολύ δύσκολες βραδιές σε Τούμπα και «OPAP Arena». Το «τριφύλλι» ούτε εναντίον του ΠΑΟΚ, ούτε εναντίον της ΑΕΚ να διεκδικήσει ακόμα και τον βαθμό της ισοπαλίας.

Το 4-0 στην έδρα της ΑΕΚ ανήκει στην κατηγορία των 10 αγώνων, στους οποίους ο Μπενίτεθ ηττήθηκε με τη μεγαλύτερη διαφορά τερμάτων στην καριέρα του. Οι 3 από τους 10 είναι κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης.

Για να είμαστε ακριβείς, ο Μπενίτεθ έχει ηττηθεί μόνο μία φορά στην καριέρα του με περισσότερα από 4 γκολ διαφορά σε επίσημο παιχνίδι.

Οι χειρότερες βραδιές στην καριέρα του Μπενίτεθ

Το ημερολόγιο έγραφε 10 Ιανουαρίου του 1999, όταν η τότε ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, Εστρεμαδούρα, την οποία ο νυν προπονητής του Παναθηναϊκού ανέβασε στα «μεγάλα σαλόνια» του ισπανικού ποδοσφαίρου, αντιμετώπιζε εκτός έδρας την Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής της La Liga, ο Μπενίτεθ υπέφερε, με την ομάδα του να φεύγει από το «Βιθέντε Καλντερόν» με το βαρύ 5-0 στην... πλάτη.

Για να αντιληφθούμε της σπανιότητα του εύρους της ήττας του Παναθηναϊκού από την ΑΕΚ: είναι η 11η φορά σε 1217 αγώνες που ο Μπενίτεθ καθοδηγεί μία ομάδα ως πρώτος προπονητής και χάνει με περισσότερα από 3 γκολ διαφορά.

Οι αιρθμοί παρουσιάζουν. Αρκεί να διαιρέσουμε τον αριθμό των συμμετοχών του ως πρώτος προπονητής με τον αριθμό των αγώνων που ηττήθηκε με τρία γκολ διαφορά και πάνω.

Το ποσοστό που προκύπτει είναι λιγότερο του 1% (0,903%).

Οι ήττες με τη μεγαλύτερη διαφορά γκολ στην καριέρα του Μπενίτεθ