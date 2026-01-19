Στο μικροσκόπιο των Ισπανών ο Μπενίτεθ: «Σε ελεύθερη πτώση ο Παναθηναϊκός»

Ο απόηχος της συντριβής του Παναθηναϊκού στην OPAP Arena ξεπέρασε τα ελληνικά σύνορα, φτάνοντας μέχρι την Ισπανία. Η παρουσία του Ράφα Μπενίτεθ στον πράσινο πάγκο έστρεψε τα βλέμματα των κορυφαίων αθλητικών μέσων της χώρας του στο αθηναϊκό ντέρμπι, με την κριτική να είναι ιδιαίτερα αιχμηρή.

Η «Marca» στάθηκε στην κυριαρχία του Λούκα Γιόβιτς, σημειώνοντας πως ο Σέρβος φορ «διέλυσε» τα πλάνα του Ισπανού τεχνικού, αφήνοντας τον Παναθηναϊκό σε δεινή θέση αναφορικά με τη μάχη των Play Offs.

Ακόμη πιο αναλυτική ήταν η «AS», η οποία έκανε λόγο για μια από τις βαθύτερες κρίσεις στη σύγχρονη ιστορία του συλλόγου. Το ρεπορτάζ υπογραμμίζει την αμυντική δυσλειτουργία και την έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών, στοιχεία που οδήγησαν στην πλήρη αποσύνθεση της ομάδας στο δεύτερο ημίχρονο. Μάλιστα, η ισπανική εφημερίδα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στις έντονες αποδοκιμασίες των οπαδών στο προπονητικό κέντρο στο Κορωπί, τονίζοντας πως η απογοήτευση του κόσμου αντικατοπτρίζει την εύθραυστη κατάσταση του «πράσινου» πρότζεκτ.

Η ήττα αυτή δεν κόστισε μόνο βαθμολογικά, αλλά έθεσε υπό αμφισβήτηση και τον Ισπανό τεχνικό, με τον Μπενίτεθ να καλείται πλέον να βρει άμεσες λύσεις σε ένα περιβάλλον έντονης αμφισβήτησης και πίεσης.