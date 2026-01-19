Μυθικός Γιόβιτς πάνω από Σιδέρη και Σαραβάκο: Το «καρέ» που έγραψε ιστορία κόντρα στον Παναθηναϊκό

Με «χρυσά» γράμματα στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου έγραψε το όνομά του ο Λούκα Γιόβιτς, με τα τέσσερα γκολ που πέτυχε στο αθηναϊκό ντέρμπι της 18ης Ιανουαρίου. Ο 28χρονος Σέρβος επιθετικός της ΑΕΚ αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή στον θρίαμβο με 4-0 επί του Παναθηναϊκού για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League, πετυχαίνοντας μια επίδοση που δεν έχει προηγούμενο.

Σημειώνοντας και τα τέσσερα τέρματα της αναμέτρησης στην OPAP Arena, ο Γιόβιτς έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στα χρονικά που καταγράφει «καρέ» σε ντέρμπι μεταξύ των δύο ομάδων, αλλά και σε οποιοδήποτε ντέρμπι του Λεκανοπεδίου γενικότερα. Το σπάνιο αυτό κατόρθωμα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία αν αναλογιστεί κανείς πως σε αγώνες μεταξύ των τεσσάρων μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου (Big-4), ανάλογη επίδοση έχουν να επιδείξουν μόνο ο Γιώργος Σιδέρης το 1962 και ο Δημήτρης Σαραβάκος το 1992, αμφότεροι όμως σε αναμετρήσεις κόντρα στον ΠΑΟΚ. Πλέον, ο Σέρβος φορ κατέχει ένα μοναδικό ιστορικό ρεκόρ που όμοιο του δεν έχουμε ξαναδεί στο ελληνικό ποδόσφαιρό.