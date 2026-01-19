Ο Γιόβιτς κέρδισε ένα... καυτό φιλί από την σύζυγο του μετά το καρέ τερμάτων κόντρα στον Παναθηναϊκό

Η ΑΕΚ πανηγύρισε έναν ιστορικό θρίαμβο την Κυριακή 18/1 στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, με απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε και τα τέσσερα γκολ της ομάδας του, γράφοντας ιστορία για τον «Δικέφαλο».

Μετά το εντυπωσιακό αυτό επίτευγμα, η σύζυγός του, Σοφία Μιλόγεβιτς, θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της μέσα από τα social media. Ανέβασε φωτογραφίες και βίντεο με τον Σέρβο επιθετικό και στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Γράφτηκε ιστορία», αποτυπώνοντας το μέγεθος της βραδιάς.

Η Σοφία Μιλόγεβιτς είναι ιδιαίτερα δραστήρια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου δημοσιεύει συχνά στιγμές από την προσωπική ζωή του ζευγαριού, αλλά και από τις παρουσίες της στις εξέδρες της OPAP Arena, στηρίζοντας την ΑΕΚ και τον σύζυγό της.