Παραχωρείται ο Οντουμπάτζο και φεύγει για Κύπρο - Ποιο ήταν το μοναδικό πολύτιμο γκολ του με την ΑΕΚ

Στην Κύπρο για χάρη της Ομόνοιας, θα συνεχίσει την καριέρα του Μόουζες Οντουμπάτζο από την ΑΕΚ. Ο 32χρονος Άγγλος μπακ, που δεν βρισκόταν στα βασικά πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς, ετοιμάζει ήδη βαλίτσες για Κύπρο προκειμένου να ενσωματωθεί στη νέα του ομάδα.

Ο Οντουμπάτζο είχε περιορισμένο χρόνο συμμετοχής φέτος στην ΑΕΚ, με μόλις δύο εμφανίσεις στο πρωτάθλημα: ως αλλαγή απέναντι στον Πανσερραϊκό στις 24 Αυγούστου και βασικός στον αγώνα με τον Άρη μετά το πρόβλημα του Λάζαρου Ρότα. Παράλληλα, μέτρησε και τρεις συμμετοχές στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson, με συνολικό χρόνο συμμετοχής 257 λεπτών.

Το μοναδικό γκολ του Οντουμπάτζο απέναντι στον ΠΑΟΚ που χάρισε μια πρόκριση στην Ένωση/ Screenshot

Η συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Ομόνοιας ολοκληρώθηκε με τον παίκτη να αλλάζει άμεσα περιβάλλον και ομάδα. Ο 32χρονος μπακ εντάχθηκε στην ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024 και έκτοτε κατέγραψε συνολικά 24 συμμετοχές με απολογισμό ένα γκολ, αυτό απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Τούμπα πέρυσι, χαρίζοντας στην Ένωση την πρόκριση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson.