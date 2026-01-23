Τινάζουν την μπάνκα οι Σαουδάραβες: «Χρυσώνουν» τρεις παγκόσμιους αστέρες

Το Ταμείο Δημόσιων Επενδύσεων (PIF) της Σαουδικής Αραβίας ετοιμάζεται για μια άνευ προηγουμένου μεταγραφική «αντεπίθεση» το προσεχές καλοκαίρι, στοχεύοντας σε τρεις κορυφαίους αστέρες του παγκόσμιου ποδοσφαίρου για την περαιτέρω αναβάθμιση της Saudi Pro League.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα διεθνών μέσων, όπως η ισπανική AS, οι Σαουδάραβες έχουν θέσει ως προτεραιότητα τους Βινίσιους Τζούνιορ, Μοχάμεντ Σαλάχ και Κασεμίρο. Η περίπτωση του τελευταίου φαντάζει ως η πλέον εφικτή, καθώς ο Βραζιλιάνος μέσος επισημοποίησε την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στο τέλος της σεζόν. Αντίθετα, η υπόθεση του Βινίσιους παραμένει εξαιρετικά δύσκολη, με τη Ρεάλ Μαδρίτης να προσανατολίζεται στην επέκταση της συνεργασίας τους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η περίπτωση του Σαλάχ, καθώς τα δεδομένα στη Λίβερπουλ έχουν μεταβληθεί, καθιστώντας μια πιθανή μετακίνηση πιο ορατή από ποτέ.

🚨 𝗡𝗘𝗪: The Saudi Pro League's primary objectives this season are to sign Vinícius Júnior and Mohamed Salah.



— @Telegraph pic.twitter.com/oVR8qAmJ6w — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) January 23, 2026

Το φιλόδοξο στρατηγικό πλάνο της κυβέρνησης στοχεύει όχι μόνο στην προσέλκυση «λαμπερών» ονομάτων, αλλά και στη μείωση του μέσου όρου ηλικίας των ξένων παικτών, διατηρώντας παράλληλα στο πρωτάθλημα εμβληματικές φυσιογνωμίες όπως ο Κριστιάνο Ρονάλντο.