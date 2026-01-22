Τέλος τα σενάρια για Ταρέμι: Η Νότιγχαμ απέκτησε τον Λορέντσο Λούκα από την Νάπολι

Η Νότιγχαμ έψαχνε επειγόντως λύση για τη γραμμή κρούσης, με τα σενάρια για Μεχντί Ταρέμι να είχαν πάρει... φωτιά. Όμως, οι πρωταθλητές Ιταλίας παραχώρησαν στην Φόρεστ με την μορφή δανεισμού τον 25χρονο σέντερ - φορ, Λορέντσο Λούκα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Αντόνιο Κόντε, ειδικά μετά την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου από τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει από το φιλικό με τον Ολυμπιακό τον περασμένο Αύγουστο.

Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ποσό του δανεισμού ανέρχεται στο 1εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 40εκατ. ευρώ, χωρίς να είναι υποχρεωτική.

🚨🌳 Lorenzo Lucca to Nottingham Forest, here we go! Loan deal from Napoli for initial €1m loan fee.



Buy option clause not mandatory worth up to €40m package.



Lucca, set to travel today to England to join #NFFC. pic.twitter.com/O4B6LiXV97 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 22, 2026

Με την φανέλα της Νάπολι, ο Λούκα πραγματοποίησε φέτος 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει 2 γκολ.