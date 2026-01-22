Τέλος τα σενάρια για Ταρέμι: Η Νότιγχαμ απέκτησε τον Λορέντσο Λούκα από την Νάπολι
Ο νεαρός Ιταλός επιθετικός της Νάπολι θα συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League και την Νότιγχαμ, με τη μορφή δανεισμού.
Η Νότιγχαμ έψαχνε επειγόντως λύση για τη γραμμή κρούσης, με τα σενάρια για Μεχντί Ταρέμι να είχαν πάρει... φωτιά. Όμως, οι πρωταθλητές Ιταλίας παραχώρησαν στην Φόρεστ με την μορφή δανεισμού τον 25χρονο σέντερ - φορ, Λορέντσο Λούκα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Αντόνιο Κόντε, ειδικά μετά την επιστροφή του Ρομέλου Λουκάκου από τον τραυματισμό που είχε αποκομίσει από το φιλικό με τον Ολυμπιακό τον περασμένο Αύγουστο.
Σύμφωνα με τον γνωστό Ιταλό δημοσιογράφο, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, το ποσό του δανεισμού ανέρχεται στο 1εκατ. ευρώ μέχρι το τέλος της τρέχουσας σεζόν, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς στα 40εκατ. ευρώ, χωρίς να είναι υποχρεωτική.
Με την φανέλα της Νάπολι, ο Λούκα πραγματοποίησε φέτος 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας καταγράψει 2 γκολ.