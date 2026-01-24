Σε αυτό το μικρό κομμάτι γκαζόν όπου όλα ξεκίνησαν, είναι εκπληκτικό πόσο λίγο έχει αλλάξει τα τελευταία 60 χρόνια. Οι κάτοικοι της οδού Woodview, χωρίς να το γνωρίζουν τότε, παρακολουθούσαν από τα παράθυρά τους να διαμορφώνεται μια απίστευτη ποδοσφαιρική ιστορία.

Αν δεν έχετε επισκεφτεί ποτέ το Viewpark, 16 χιλιόμετρα ανατολικά της Γλασκώβης, ίσως να μην εκτιμήσετε την ιστορία. Η μικρή λωρίδα γκαζόν, περικυκλωμένη από τριγωνικά, πετρόχτιστα σπίτια, μπορεί να φαίνεται ασήμαντη, μέχρι να σκεφτείτε ποιοι από τους παίκτες που έπαιζαν εκεί μικροί αγωνίστηκαν αργότερα σε επαγγελματικό επίπεδο.

Οι παλιοί παίκτες, πια σε ηλικία 60-70 ετών, θυμούνται να παίζουν μέχρι να πέσει το σκοτάδι, και τίποτα να μην τελειώνει μέχρι να ακουστεί η φράση «Το επόμενο γκολ κερδίζει», οδηγώντας σε έναν τελευταίο χαμό μπροστά από τα δύο δέντρα που χρησίμευαν ως τέρματα.

Τα παιδιά της Woodview Street

Το πιο διάσημο παιδί του γκαζόν ήταν ο John Robertson, ο οποίος από το σπίτι του στο Νο 12 περπατούσε απευθείας στο «γήπεδό» του. Ο Robertson έγινε δύο φορές νικητής του Κυπέλλου Ευρώπης με τη Nottingham Forest και τον περιέγραψε ο Brian Clough ως «τον Πικάσο του παιχνιδιού μας».

Nottingham Forest fans with banners in tribute to former player John Robertson Reuters/Craig Brough

Μαζί του έπαιζαν παιδιά που αργότερα έγιναν διεθνείς και πρωταθλητές:

Iain Munro: Αρχηγός της Σκωτσέζικης Λίγκας και διεθνής, έζησε λίγα σπίτια πιο κάτω.

Johnny Doyle: Δύο φορές πρωταθλητής Σκωτίας με τη Celtic, που χάθηκε νωρίς από τραγικό ατύχημα.

Jimmy ‘Jinky’ Johnstone: Ένας από τους θρυλικούς ‘Lisbon Lions’ της Celtic του 1967, μεγάλωσε λιγότερο από ένα μίλι μακριά.

John Stevenson: (Hearts), Ian Scanlon (East Stirling, Notts County, Aberdeen, St Mirren) και οι αδελφοί O’Hara, που αργότερα έκαναν καριέρα σε Σκωτία και ΗΠΑ.

Πολλοί άλλοι, όπως οι Brian Goodwin, Billy Edwards, Pat O’Hara και Hughie Robertson, ξεκίνησαν από το ίδιο γκαζόν.

Όλοι αυτοί οι παίκτες, ακόμα και αν δεν έγιναν επαγγελματίες, μοιράστηκαν την ίδια εμπειρία. Όπως λέει ο Munro στο The Athletic: «Ξεκινήσαμε όλοι στο ίδιο κομμάτι γκαζόν, με τα δύο δέντρα για τέρματα. Δεν υπήρχαν γονείς ή διαιτητές, μόνο παιδιά. Αν προηγούσουν 6-0, αλλάζαμε πλευρές. Το πιο σημαντικό ήταν να παίξεις ένα υπέροχο παιχνίδι, όχι απλά να κερδίσεις».

Το τελευταίο γκολ του Viewpark

Σήμερα το γκαζόν του Viewpark, δεν χρησιμοποιείται πια τόσο πολύ. Σε σχέση με εκείνη την εποχή, έχουν αλλάξει πολλά από τότε που ο Bill Anderson, τότε βοηθός προπονητή της Nottingham Forest, χτύπησε την πόρτα του Νο 12 στη Woodview για να προτείνει τη συμφωνία που έφερε τον 15χρονο Robertson στο Nottingham.

Οι ντόπιοι αποδίδουν την αλλαγή στην εποχή του διαδικτύου. «Τα παιδιά παίρνουν πλέον το ποδοσφαιρικό τους «τσίμπημα» στο PlayStation», λέει ένας κάτοικος. «Προτιμούν να κάθονται στα δωμάτιά τους αντί να λερώσουν τα παπούτσια τους».

Στο βιβλίο The Talent Code, ο Daniel Coyle αναλύει γιατί ορισμένα μέρη παράγουν εξαιρετικά ταλέντα. Το Viewpark φαίνεται να ανήκει στην ίδια κατηγορία που γέννησε την ομάδα της Celtic του 1967, με παίκτες γεννημένους σε απόσταση 35 μιλίων από τη Γλασκώβη.

Σύμφωνα με τον Munro, τα πολλά πράσινα σημεία και η έλλειψη αυτοκινήτων τότε έκαναν ασφαλή την παιδική ποδοσφαιρική ζωή. Αν έπεφτε σκοτάδι, οι παίκτες συνέχιζαν στο δρόμο με παλτά και φανελάκια ως τέρματα, και τα φανάρια ως προβολείς.

Παρόλα αυτά η κληρονομιά του Viewpark παραμένει ζωντανή. Μια μικρή γειτονιά που απέδειξε ότι ακόμη και ένα ταπεινό πάρκο μπορεί να γίνει θερμοκοιτίδα ταλέντων ποδοσφαίρου.