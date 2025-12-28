Η παρακολούθηση της κατασκευής/ανακαίνισης ενός ποδοσφαιρικού γηπέδου αποτελεί μια διαδικασία που μπορεί να σε μαγνητίσει. Βλέποντας ένα έργο τέτοιου μεγέθους να παίρνει σάρκα και οστά μέρα με την μέρα, αρκεί για να εντυπωσιαστεί κάποιος, ιδίως όταν το γήπεδο που χτίζεται αφορά την ομάδα που υποστηρίζει. Μια τέτοια διαδικασία απαιτεί αναλυτικές και προσεκτικές μελέτες, δημιουργία εικόνων και προσομοιώσεων του πως αναμένεται να μοιάζει το γήπεδο όταν ολοκληρωθεί και ένα χρονοδιάγραμμα, στο οποίο η εταιρία που αναλαμβάνει το έργο ορίζει πως θα έχει καταφέρει να το φέρει εις πέρας.

Ένα γήπεδο όμως, είναι πολλά παραπάνω για έναν φίλαθλο από ότι μια απλή έδρα. Είναι το μέρος στο οποίο ενώνει την φωνή του με τους υπόλοιπους φιλάθλους της ομάδας του. Είναι το μέρος που του χαρίζει μεγάλες χαρές και λύπες, ιστορίες που δεν θα ξεχάσει ποτέ σε ολόκληρη την ζωή του. Είναι το σημείο που θα ξεχάσει τα προβλήματα της καθημερινότητας του, εκεί όπου για 90 λεπτά και κάτι παραπάνω το μόνο που υπάρχει για αυτόν είναι η «στρογγυλή θεά» που λέγεται μπάλα. Με λίγα λόγια, είναι το δεύτερο «σπίτι» του, ένα μέρος που νιώθει ασφάλεια.

Κάπως έτσι, αποφασίσαμε να καθίσουμε και να αναζητήσουμε 9+1 γήπεδα που κατασκευάζονται (ή ανακαινίζονται) σε όλο τον κόσμο, ένα «ταξίδι» το οποίο περνά από κάθε γωνιά της γης.

1. Βοτανικός (γήπεδο Παναθηναϊκού)

InTime Sports

Πριν περάσουμε τα σύνορα, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε μια στάση στην Ελλάδα και στην πρωτεύουσα, εκεί όπου θα αντικρίσουμε το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού στον Βοτανικό. Η νέα και επιβλητική αρένα των «πράσινων» αρχίζει να ψηλώνει με γοργούς ρυθμούς, αποτελώντας ένα έργο το οποίο θα αλλάξει την εικόνα της Αθήνας, αποτελώντας ένα από τα σημαντικά έργα ανάπλασης ολόκληρης της Αθήνας.

Το νέο ποδοσφαιρικό «παλάτι» του Παναθηναϊκού θα έχει χωρητικότητα περίπου 40.000 θέσεων και θα πληροί τις διεθνείς προδιαγραφές FIFA και UEFA, κατηγορίας 4 αστέρων. Παράλληλα, θα διαθέτει 1.300 θέσεις σε σουίτες, 325 υπόγειες θέσεις στάθμευσης, καθώς και επτά εμπορικά καταστήματα.

Στον Βοτανικό θα δημιουργηθούν επίσης οι σύγχρονες αθλητικές εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού και του Δήμου Αθηναίων, χώροι πρασίνου, αλλά και σημαντικές αστικές υποδομές. Τέλος, το συγκρότημα θα διαθέτει υπόγειο χώρο στάθμευσης 125 θέσεων, αλλά και γραφεία του συλλόγου, μπουτίκ, καφέ και εστιατόριο, διαμορφώνοντας έναν σύγχρονο αθλητικό και αστικό πυρήνα για την Αθήνα.

2. Spotify Camp Nou (Μπαρτσελόνα)

Ένα από τα ιστορικότερα και δημοφιλέστερα γήπεδα της Ευρώπης αρχίζει να αποκτά νέα μορφή. Το γήπεδο της Μπαρτσελόνα, το Καμπ Νου, βρίσκεται σε κατάσταση ανακαίνισης και πρόσφατα άνοιξε ξανά τις πύλες του στους φίλους των «μπλαουγκράνα», παρότι τα έργα ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η επιβλητική έδρα των Καταλανών αναμένεται να έχει 105.053 θέσεις, όντας το μεγαλύτερο γήπεδο της Ευρώπης το 2027, όταν και υπολογίζεται το τέλος των εργασιών. Συνολικά, η ανακατασκευή του Καμπ Νου αναμένεται αν κοστίσει περίπου 1,75 δισεκατομμύρια δολάρια, αποφέροντας ταυτόχρονα ανάλογα κέρδη σε βάθος χρόνου στην Μπαρτσελόνα.

3. Etihad Arena (Μάντσεστερ Σίτι)

Μια ακόμη ομάδα που πρωταγωνιστεί στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο ανακαινίζει μέρος του γηπέδου της. Η Μάντσεστερ Σίτι, βρίσκεται στην φάση επέκτασης ενός τμήματος της έδρας της, μέσω της οποίας σκοπεύει να αυξήσει στις 61.958 τις διαθέσιμες θέσεις για τους φιλάθλους.

Η ανακαίνιση πραγματοποιείται ταυτόχρονα με τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των Πολιτών, ενώ εκτός από την προσθήκη επιπλέον 7.700 θέσεων, το σχέδιο περιλαμβάνει δημιουργία ειδικού χώρου για τους φιλάθλους, μουσείου, μπουτίκ καθώς επίσης και ξενοδοχείου, στο οποίο θα φιλοξενούνται και φίλαθλοι την ημέρα των αγώνων. Το φιλόδοξο έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2026, με το συνολικό κόστος να αγγίζει τα 380 εκατομμύρια δολάρια, αλλάζοντας την καθημερινότητα των φίλων της Μάτσεστερ Σίτι.

4. Nou Mestalla (Βαλένθια)

Παρότι για σχεδόν 16 χρόνια κάθε εργασία γύρω από την νέα έδρα της Βαλένθια είχε σταματήσει, τον περασμένο Γενάρη οι φίλοι της ομάδας είδαν ξανά τις εργασίες να ξεκινούν, αφήνοντας πίσω τους μια δύσκολη περίοδο για το κλαμπ. Το Νέο Μεστάγια έρχεται να αλλάξει την ιστορία των «νυχτερίδων», προσφέροντας στους φιλάθλους 70.000 θέσεις και συνολικά, καλύτερες και πληρέστερες παροχές.

Σκοπός της Βαλένθια είναι να αγωνιστεί στην νέα της έδρα τη σεζόν 2027/2028, με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 460 εκατομμύρια δολάρια, για τη δημιουργία ενός γηπέδου κορυφαίων προδιαγραφών, ικανό να φιλοξενήσει μεγάλα παιχνίδια της UEFA και της FIFA.

5. Miami Freedom Park (Ίντερ Μαϊάμι)

Η ομάδα του Λιονέλ Μέσι, ιδιοκτησίας Ντέιβιντ Μπέκαμ, περνά στην επόμενη φάση μετά την κατάκτηση του MLS για πρώτη φορά. Το νέο γήπεδο της Ίντερ Μαϊάμι θα ονομάζεται Miami Freedom Park και πρόκειται να αποτελέσει τη μόνιμη έδρα της ομάδας, αντικαθιστώντας το προσωρινό DRV PNK/Chase Stadium στο Φορτ Λόντερντεϊλ. Το γήπεδο θα έχει χωρητικότητα περίπου 25.000 θεατών, προσφέροντας μια πιο σύγχρονη εμπειρία στους φιλάθλους σε σχέση με το σημερινό προσωρινό στάδιο.

Εκτός από το ίδιο το γήπεδο, το Freedom Park θα περιλαμβάνει δημόσιο πάρκο 58 στρεμμάτων, εμπορικές και ψυχαγωγικές εγκαταστάσεις, εστιατόρια, ξενοδοχείο, καταστήματα και χώρους γραφείων. Η ολοκλήρωση του αναμένεται στις αρχές του 2026.

Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται σε περίπου $350 εκατ. για το στάδιο, αλλά αν συμπεριληφθεί ο ευρύτερος χώρος με τα πάρκα και τις αναπτύξεις το κόστος φτάνει κοντά στο $1 δισεκατομμύριο.

6. Grand Stade Hassan II (Μαρόκο)

Κοντά στη Καζαμπλάνκα, δημιουργείται ένα από τα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά στάδια ολόκληρου του κόσμου. Με χωρητικότητα που αναμένεται να αγγίξει τις 115.000 θέσεις, το Grand Stade Hassan II θα συγκαταλέγεται στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά στάδια στον κόσμο. Στόχος του είναι να φιλοξενήσει κορυφαίες διεθνείς διοργανώσεις, με κορυφαία το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, το οποίο θα συνδιοργανώσουν το Μαρόκο, η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Ο χρονικός στόχος προβλέπει την ολοκλήρωση του έργου στα τέλη του 2027 ή τις αρχές του 2028, ώστε το στάδιο να είναι πλήρως έτοιμο αρκετά χρόνια πριν από το Μουντιάλ.

Το συνολικό κόστος του έργου υπολογίζεται περίπου στα 5 δισεκατομμύρια μαροκινά ντιρχάμ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 500 εκατομμύρια δολάρια ή 470 εκατομμύρια ευρώ.

Πέρα από το ποδόσφαιρο, το Grand Stade Hassan II θα λειτουργεί ως πολυχώρος, ικανός να φιλοξενεί συναυλίες και μεγάλες εκδηλώσεις, ενισχύοντας τις αθλητικές και πολιτιστικές υποδομές του Μαρόκου και προσδίδοντας σημαντική αναπτυξιακή ώθηση στην ευρύτερη περιοχή.

7. Aramco Stadium (Αλ Καντσία)

Ένα ακόμη εντυπωσιακό αθλητικό έργο παίρνει μορφή στη Σαουδική Αραβία, με το Aramco Stadium να ανεγείρεται στην πόλη Al-Khobar της Ανατολικής Επαρχίας και να προορίζεται να αποτελέσει μία από τις κορυφαίες αθλητικές εγκαταστάσεις της χώρας ενόψει μεγάλων διεθνών διοργανώσεων.

Το υπερσύγχρονο στάδιο θα έχει χωρητικότητα περίπου 46.000-47.000 θεατών και έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην άνεση των φιλάθλων, διαθέτοντας προηγμένα συστήματα ψύξης για τις υψηλές θερμοκρασίες, VIP ζώνες, αλλά και πλήρεις υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με διαφορετικές ανάγκες.

Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον Ιούλιο του 2024, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2026,

ενώ το συνολικό κόστος της επένδυσης εκτιμάται στα 3,7 δισεκατομμύρια σαουδαραβικά ριάλ, δηλαδή περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια, καθιστώντας το Aramco Stadium ένα από τα σημαντικότερα και πιο φιλόδοξα αθλητικά έργα που έχουν υλοποιηθεί ποτέ στη Σαουδική Αραβία.

8. Estadio Azteca (Μεξικό, Κρουζ Ζουλ, Κλαμπ Αμέρικα)

Το θρυλικό Estadio Azteca, ένα από τα πιο εμβληματικά ποδοσφαιρικά γήπεδα στον πλανήτη, ετοιμάζεται να γράψει ακόμη ένα ιστορικό κεφάλαιο. Πριν από τις εργασίες ανακαίνισης, η χωρητικότητά του ανερχόταν σε περίπου 87.500 θέσεις, ενώ στο παρελθόν ξεπερνούσε ακόμη και τις 100.000. Με τις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας κοντά στις 90.000 θέσεις

Το γήπεδο ανακαινίζεται ριζικά ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026, όπου θα φιλοξενήσει, μεταξύ άλλων, τον αγώνα έναρξης στις 11 Ιουνίου 2026, καθώς και συνολικά πέντε αναμετρήσεις της διοργάνωσης

Η ολοκλήρωση των έργων έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2026 και σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, η ανακαίνιση χρηματοδοτείται μέσω ιδιωτικών επενδύσεων και χορηγικών συμφωνιών, με το συνολικό κόστος να κυμαίνεται μεταξύ 100-150 εκατομμυρίων δολαρίων.

9. Nacionalni Stadion (Εθνική ομάδα Σερβίας)

Το νέο Εθνικό Στάδιο της Σερβίας, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα αθλητικά έργα της χώρας και φιλοδοξεί να αλλάξει τον ποδοσφαιρικό χάρτη της περιοχής. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το στάδιο θα έχει χωρητικότητα περίπου 52.241 θέσεων, καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις της UEFA για διεθνείς διοργανώσεις και μεγάλα παιχνίδια, ενώ αναμένεται να φιλοξενεί και σημαντικές αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Αρχικός στόχος της σερβικής κυβέρνησης ήταν η ολοκλήρωση έως τα τέλη του 2026, ώστε το γήπεδο να είναι έτοιμο ενόψει της Expo 2027 στο Βελιγράδι. Ωστόσο, το έργο έχει ήδη συναντήσει καθυστερήσεις λόγω γραφειοκρατικών και οικονομικών ζητημάτων, με τις νεότερες εκτιμήσεις να μεταθέτουν την πλήρη λειτουργία του για το 2027.

Αίσθηση προκαλεί και το κόστος του έργου, το οποίο έχει εκτοξευθεί σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις. Από μια αρχική εκτίμηση που κυμαινόταν μεταξύ 150 και 250 εκατομμυρίων ευρώ, ο προϋπολογισμός για το ίδιο το στάδιο φαίνεται πλέον να ξεπερνά τα 460 εκατομμύρια ευρώ. Αν συνυπολογιστούν οι συνοδευτικές υποδομές, όπως οδικά έργα, χώροι στάθμευσης και προσβάσεις, η συνολική επένδυση ενδέχεται να αγγίξει ακόμη και το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Bonus: Artemio Franchi (Φιορεντίνα)

Το Αρτέμιο Φράνκι/InTime Sports

Το ιστορικό -και χιλιοταλαιπωρημένο- Αρτέμιο Φράνκι, αποτελεί την τελευταία επιλογή μας, μεταξύ αρκετών γηπέδων που βρίσκονται σε φάση ανακαίνισης ή κατασκευής. Η ιστορική έδρα της Φιορεντίνα εκσυγχρονίζεται, σε μια διαδικασία πάντως με πολλά εμπόδια και μεγάλες καθυστερήσεις μέχρι σήμερα. Η χωρητικότητα του γηπέδου θα προσεγγίζει τις 43.000 θέσεις, ενώ η αναβάθμιση προβλέπει πλήρη σκεπή, εκσυγχρονισμένες κερκίδες, βελτιωμένες VIP εγκαταστάσεις και νέους χώρους φιλοξενίας και ψυχαγωγίας για τους φιλάθλους.



Οι εργασίες ξεκίνησαν το 2024, ωστόσο η ανακαίνιση αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε χρονοδιαγράμματα και χρηματοδότηση. Αρχικά, η ολοκλήρωση είχε προγραμματιστεί για το 2026, αλλά πλέον η πλήρης λειτουργία εκτιμάται πως θα επανέλθει το 2029/30. Η καθυστέρηση οφείλεται κυρίως σε χρηματοδοτικό κενό ύψους περίπου 50–60 εκατ. ευρώ για τη δεύτερη φάση των εργασιών, που έχει δυσχεράνει την υπογραφή συμβάσεων και την ομαλή πρόοδο του έργου.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρά οικονομικά ζητήματα και στην ίδια τη Φιορεντίνα, η οποία ταυτόχρονα με την ανακατασκευή της έδρας της αγωνίζεται με μειωμένο αριθμό φιλάθλων στο γήπεδο, κάτι που αποτυπώνεται και στα αποτελέσματα της στη Serie A. Οι «Βιόλα» παραμένουν στην τελευταία θέση της βαθμολογίας, φλερτάρωντας πια ακόμα και με τον υποβιβασμό στη β' κατηγορία της Ιταλίας.