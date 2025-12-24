Ο λόγος που οι μεγάλες ομάδες χάνουν «μυθικά» ποσά, όταν τραυματίζονται οι παίκτες

Θλάσεις, διάστρεμμα ποδοκνημικής, χιαστοί σύνδεσμοι, αχίλλειος τένοντας είναι μερικοί μόνο από τους όρους που αποτελούν εδώ και καιρό μέρος του άπειρου λεξικού του κόσμου του ποδοσφαίρου. Μπορούν να βρεθούν σε κείμενα λίγων μόνο λέξεων που σπέρνουν τον τρόμο στους φιλάθλους και στους ίδιους τους συλλόγους καθώς προαναγγέλλουν την απουσία ενός ποδοσφαιριστή από τους αγωνιστικούς χώρους. Ο αντίκτυπός τους είναι αμείλικτος, η επαναληψιμότητά τους, ένα δράμα που συνεχώς διογκώνεται.

Σε αυτό έχει οδηγηθεί τα τελευταία χρόνια ο κόσμος του αθλητισμού και φυσικά του ποδοσφαίρου εξαιτίας της ανεξέλεγκτης αύξησης των αγώνων. Μπορεί να υπάρχουν περισσότερα ματς, όμως είναι αδύνατο να διατηρηθεί η ποιότητα όταν ο χρόνος ξεκούρασης θυσιάζεται στον βωμό της συνεχούς αγωνιστικής δράσης. Και όλα καταλήγουν σε ένα κοινό πρόβλημα. Τους τραυματισμούς.

Οι τραυματισμοί κόστισαν δισεκατομμύρια

Ιδιαίτερα αποκαλυπτική είναι η έρευνα της έκθεσης «Men’s European Football Injury Index», που δημοσίευσε πρόσφατα η Howden. Τα συμπεράσματα είναι ξεκάθαρα καθώς αποκαλύπτει πως τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφηκαν 22.596 τραυματισμοί σε όλη την Ευρώπη, οι οποίοι κόστισαν συνολικά στους συλλόγους 3,45 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ομάδες της Premier League βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας, καθώς ευθύνονται για το 24% του συνολικού κόστους τραυματισμών, που μεταφράζεται σε απώλειες άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Ένα πρόβλημα που όχι μόνο δεν περιορίζεται, αλλά εντείνεται.

Ιδιαίτερη σημασία στην εφετινή έκθεση δίνεται στη διεξαγωγή του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Η διοργάνωση της FIFA αποτέλεσε αντικείμενο έντονου διαλόγου από τη στιγμή της δημιουργίας της, κυρίως επειδή διεξάγεται μέσα σε μια περίοδο που παραδοσιακά ήταν αφιερωμένη στην ξεκούραση των ποδοσφαιριστών μετά από μια εξαντλητική σεζόν. Η έρευνα της Howden δείχνει ότι μεταξύ Ιουνίου και Ιουλίου 2025, κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, οι εννέα κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι υπέστησαν 25 τραυματισμούς. Ένας αριθμός που μπορεί να μη φαίνεται τεράστιος, αλλά εξηγεί όσα ακολούθησαν.

Διαβάστε περισσότερα στο Athletiko.gr