Ο Μέσι και οι... δισεκατομμυριούχοι: Αυτοί είναι οι 10 πλουσιότεροι αθλητές στην ιστορία των σπορ

Είναι γνωστό πως οι αθλητές κατορθώνουν μέσα από τα επιτεύγματά τους στους αγωνιστικούς χώρους να εξασφαλίσουν αμύθητα ποσά. Οι χορηγικές συμφωνίες, η ανάδειξη των πρωταγωνιστών σε παγκόμια brand, αλλά και τα πλουσιοπάροχα συμβόλαια με τους αθλητικούς συλλόγους συχνά δημιουργούν την εντύπωση πως οι αθλητές αποτελούν την «αφρόκρεμα» της οικονομικής ευρωστίας. Ποιοί είναι όμως οι πλουσιότεροι αθλητές στην ιστορία των σπορ;

Πρόσφατη δημοσίευση του Global Statistics κατέγραψε την αποτίμηση της περιουσίας των 50 πιο ευκατάστατων οικονομικά αθλητών. Ανάμεσά τους εντοπίζονται ονόματα δημοφιλή στο ευρύ κοινό, όπως ο Μάικλ Τζόρνταν, ή ο Κριστιάνο Ρονάλντο, καθώς και αθλητές που εξασφάλισαν τον πλούτο τους τόσο μέσα από τις επιδόσεις τους εντός των αγωνιστικών χώρων, όσο και μέσα από τη δραστηριοποίησή τους σε επιτυχημένα επενδυτικά εγχειρήματα.

Το «κλειστό κλαμπ» των 6 δισεκατομμυριούχων αθλητών

Ο «μίδας» Μάικλ Τζόρνταν

Ανάμεσα στην πρώτη δεκάδα των πλουσιότερων αθλητών στην ιστορία των σπορ εντοπίζονται 6 αθλητές με περιουσία που ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Στην πρώτη θέση της σχετικής κατάταξης βρίσκεται ο θρύλος του NBA, Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος πέραν των μυθικών επιτευγμάτων του με τη φανέλα των Σικάγο Μπουλς, κατόρθωσε να δημιουργήσει ένα μοναδικό και ασύγκριτο εμπορικό brand, το οποίο ακόμα και σήμερα αποφέρει εξωπραγματικά ποσά.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Τα συμβόλαια του με την ομάδα από το Σικάγο, καθώς και η εμπορική συμφωνία του με διάσημη εταιρείας αθλητικής ένδυσης του έχουν αποφέρει συνολικά 3.6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Μία απροσδόκητη φιγούρα στη δεύτερη θέση

Στη δεύτερη θέση εντοπίζεται ο body builder και ιδρυτής της μεγαλύτερης εταιρείας επαγγελματικής πάλης στον κόσμο, WWE. Ο Βινς Μακμάν γεννήθηκε το 1945, διετέλεσε παλαιστής, αλλά και πρόεδρος του εταιρικού κολοσσού για 42 ολόκληρα χρόνια και επέκτεινε τις επενδυτικές του δραστηριότητες λειτουργώντας παράλληλα ως παραγωγός ταινιών. Η περιουσία του 80χρονου πλέον θρύλου του pro wrestling αποτιμάται στα 3.2 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Βινς Μακμάν. Printscreen

Ένας πρώην τενίστας συμπληρώνει το «βάθρο»

Ο Ιόν Τσιριάκ γνωστός και ως «η μπουλντόζα από το Μπρασόφ» κατέκτησε συνολικά 34 τίτλους ως τενίστας και είναι ο πρόεδρος της ομοσπονδίας τένις στη Ρουμανία. Μετά την ολοκλήρωση της καριέρας του ως αθλητής, διετέλεσε ατζέντης και διοργανωτής τουρνουά τένις. Θεωρείται ένας από τους πλουσιότερους άνδρες στην χώρα του και με περιουσία που προσεγγίζει τα 2.5 δις δολάρια βρίσκεται στην 3η θέση της λίστας με τους πλουσιότερους αθλητές στην ιστορία.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο εκλιπών Μπρίτζμαν και η ιππέας Κάσπρζακ

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Αμερικάνος θρύλος των Μιλγουόκι Μπακς, Τζούνιορ Μπρίτζμαν με 1.4 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο πρώην μπασκετμπολίστας δεν έχτισε την περιουσία του μέσα από τα συμβόλαιά του με τα «ελάφια», αλλά εξασφάλισε πλούτο ικανό να συντηρήσει τον ίδιο και τις επόμενες γενιές μέσα από έξυπνες επιχειρηματικές κινήσεις σε αλυσίδες fast food.

Reuters

Ακολουθεί ο μοναδικός ποδοσφαιριστής που έχει κατορθώσει να «σπάσει το φράγμα» του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, Κριστιάνο Ρονάλντο με 1.2 δις, ενώ στην 6η θέση εντοπίζεται η ιππέας Άνα Κάσπρζακ, από τη Δανία με περιουσία ενός δισ.

Ο Μέσι, ο Λεμπρόν και ο... The Rock

Τη δεκάδα συμπληρώνουν με περιουσία που προσεγγίζει ή και ξεπερνάει τα 800 εκατομμύρια δολάρια, οι Λιονέλ Μέσι, Λεμπρόν Τζέιμς, Μάτζικ Τζόνσον, και The Rock (κατά κόσμον Ντουέιν Τζόνσον).

Reuters

Ο εν ενεργεία πρωταθλητής κόσμου με την εθνική Αργεντινής, Μέσι βρίσκεται στην 7η θέση της σχετικής λίστας με περιουσία 850 εκατομμυρίων δολαρίων. Ακολουθεί ο Λεμπρόν Τζέιμς με 800 εκατομμύρια δολάρια, όσα και ο Μάτζικ Τζόνσον, ενώ τη δεκάδα συμπληρώνει ο κινηματογραφικός αστέρας, παλαιστής και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του WWE, The Rock και αυτός με περιουσία που αποτιμάται στα 800 εκατομμύρια.

Αναλυτικά η λίστα με τους 50 πλουσιότερους αθλητές στην ιστορία των σπορ