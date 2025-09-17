Πόσα χρήματα έχει εξασφαλίσει (και πόσα μπορεί να πάρει) ο Ολυμπιακός από το Champions League

Ο Ολυμπιακός κάνει το μεγάλο comeback στο Champions League και η συμμετοχή του στην ανανεωμένη League Phase δεν είναι μόνο αγωνιστική, αλλά και οικονομική επιτυχία. Ήδη από την παρουσία του στη φάση των ομίλων έχει κατοχυρώσει 18,62 εκατ. ευρώ. Με αυτό το ποσό και τις πρώτες συμφωνίες/μπόνους, τα συνολικά έσοδα του συλλόγου προσεγγίζουν ήδη τα 30 εκατ. ευρώ, πριν καν διεξαχθεί το πρώτο παιχνίδι.



Η συνέχεια μπορεί να αποδειχθεί ακόμη πιο προσοδοφόρα. Κάθε νίκη στη League Phase αποφέρει 2,1 εκατ. ευρώ και κάθε ισοπαλία 700.000 ευρώ, ενισχύοντας σημαντικά το ταμείο ανάλογα με την πορεία της ομάδας. Επιπλέον, υπάρχουν επιπρόσθετα μπόνους ανάλογα με την τελική κατάταξη. Από 1 έως 2 εκατ. ευρώ για τις θέσεις 1–16, αλλά και σημαντικές αμοιβές για κάθε επόμενο γύρο , 11 εκατ. ευρώ για την πρόκριση στους «16», 12,5 εκατ. ευρώ για τα προημιτελικά, 15 εκατ. ευρώ για τα ημιτελικά, 18,5 εκατ. ευρώ για τον τελικό και 6,5 εκατ. ευρώ επιπλέον για την κατάκτηση του τροπαίου.



Με αυτά τα δεδομένα, ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του μια μοναδική ευκαιρία όχι μόνο να γράψει ιστορία στο χορτάρι αλλά και να αυξήσει κατακόρυφα τα έσοδά του. Ένα επιτυχημένο πέρασμα από τη League Phase μπορεί να ανεβάσει τα συνολικά κέρδη πάνω από τα 40-50 εκατ. ευρώ.

[🔵 UCL Prize Money rankings - 💰Guaranteed minimums for all 36 teams (as of 14 Sep)]



🔝 Top earner:

€64.3m 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Man City



🔽 Bottom earner:

€20.5m 🇰🇿 Kairat



📊 Average starting position:

€42.6m



🪙 Sums for each club include:

▪️ Starting fee (€18.62m)

▪️ Value Pillar… pic.twitter.com/XB11DRMo5Z — Football Meets Data (@fmeetsdata) September 14, 2025