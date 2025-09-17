Live η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στο Champions League απέναντι στην Πάφο

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο Champions League και αντιμετωπίζει στο κατάμεστο «Γ. Καραϊσκάκης» την Πάφο, για την 1η αγωνιστική της League Phase. Οι «ερυθρόλευκοι» ξεκινούν την αναμέτρηση με τον Πασχαλάκη κάτω από τα δοκάρια, με τετράδα που απαρτίζεται από τους Ροντινέι, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα.

Στον άξονα ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ επέλεξε τον Έσε με τον Γκαρθία, με προωθημένο στο 4231 που επιλέγει ο Βάσκος τον Τσικίνιο. Δεξιά στην επίθεση θα αγωνιστεί ο Στρεφέτσα, αριστερά ο... παλιός Ποντένσε και στην κορυφή της επίθεσης ο Αγιούμπ Ελ Καμπί.

